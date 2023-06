Gli studenti dell'accademia magica Marvel tornano in scena in tre speciali team-up

La Strange Academy in gita a New York, con gli Spider-Men e Moon Knight

Dopo la conclusione della miniserie Strange Academy: Finals ritroveremo gli studenti dell’accademia magica in gita a New York, dove parteciperanno ad una gara di matematica con gli studenti della Visions Academy di Brooklyn.

Ma non sarà una gita priva di guai per gli studenti della Strange Academy, ma per fortuna potranno contare sull’aiuto dello studente più prestigioso della Visions Academy: Miles Morales, Spider-Man!.

La minaccia portata dal nuovo nemico, L’Equazione, sarà di portata tale però che sarà necessario l’intervento di altri due eroi di base a New York: Moon Knight e l’altro Spider-Man, Peter Parker.

La gita a New York della Strange Academy sarà raccontata in tre one shot speciali scritti da Carlos Hernandez e con le copertine di Nick Bradshaw. Strange Academy: Miles Morales sarà disegnato da Juann Cabal, Strange Academy: Moon Knight vedrà alle matite Julian Shaw mentre l’artista del capitolo finale, Strange Academy: Amazing Spider-Man, sarà Vasco Georgiev.

Creazione relativamente recente dell’Universo Marvel, la Strange Academy è una sorta di sintesi tra i concetti dell’Istituto Xavier degli X-Men e della Scuola di Hogwarts di Harry Potter: un luogo in cui i giovani mistici del Marvel Universe vengono addestrati all’utilizzo della magia da professori del calibro di Dottor Strange, Scarlet Witch, Magik, Agatha Harkness e molti altri, sotto l’attenta presidenza di Dottor Voodoo. La serie Strange Academy, di Skottie Young e Humberto Ramos, ha raccontato il primo anno scolastico di vari studenti, tra cui Emily Bright, il figlio di Dormammu Doyle, la zombie Zoe Laveau, i fratelli ascardiani Iric e Alvin Brorson e tanti altri, in 12 numeri più la miniserie in 6 capitoli Strange Academy: Finals, dove gli esami finali si sono risolti in tragedia per alcuni di loro.