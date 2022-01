Si chiude il primo anno scolastico della Strange Academy

Con il numero # 18 in uscita ad Aprile chiude la prima serie di Strange Academy, in concomitanza, dal punto di vista narrativo, anche con la fine del primo anno di lezioni.

La Marvel ha comunque annunciato un nuovo semestre al via in estate, che si tradurrà con ogni probabilità in una nuova serie.

La Marvel Comics ha lanciato Strange Academy nel 2020, alla vigilia del lungo stop alle pubblicazioni dovuto alla pandemia. Scritta da Skottie Young e disegnata da Humberto Ramos, la serie è ambientata alla scuola di arti mistiche del Dottor Strange, dove alcuni dei più potenti maghi e streghe della Marvel si sono uniti per educare la prossima generazione di utilizzatori di magia.

La serie unisce alcuni elementi classici dei fumetti Marvel, ovvero la scuola per giovani supereroi che tanto successo ha avuto nelle serie degli X-Men ma anche in Avengers Academy, con una fortissima influenza derivata dalla saga di Harry Potter.

Nel corso di diciotto numeri e uno speciale fuoriserie legato a Death of Doctor Strange, i fan si hanno potuto conoscere e apprezzare le nuove brillanti stelle come Emily Bright, Doyle Dormammu e Zoe Laveau e hanno visto quanto può essere luminoso, ma anche oscuro, il futuro della magia nell’Universo Marvel.

Riguardo alla chiusura della prima serie di Strange Academy, Skottie Young ha dichiarato:

“Questo serie è molto vicina al mio cuore. Abbiamo creato così tanti personaggi nuovi di zecca e li abbiamo portati in vita in un modo così unico. Lavorare al fianco di mio fratello Humberto su questi ultimi 18 numeri è stata una cosa speciale per me. Sono solo felice che abbiamo altre storie di Strange Academy da raccontare e non vedo l’ora che possiate averle nelle vostre mani!”

Dalle parole di Young, ci si può aspettare che la prossima serie di Strange Academy possa presentare un disegnatore diverso da Humberto Ramos ma vedrà sempre lo stesso sceneggiatore alla guida.