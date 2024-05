L’Attacco dei Giganti: Isayama ha sempre voluto Eren come villain finale

Il mangaka de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, si sta sicuramente godendo la vita al meglio da quando il manga è giunto al termine. Per anni, il mangaka ha raccontato la storia di Eren Jager e dell’esercito ricognitivo, ma soprattutto di un mondo pieno di misteri e di giganti mangia-uomini. Anche se Isayama non ha dichiarato di voler creare una serie sequel, ha comunque entusiasmato i fan disegnando un one-shot speciale. Un aggiornamento importante recentemente rivelato, spiega che Isayama ha sempre pensato a Eren come villain finale quasi da subito.

Come hanno testimoniato i fan de L’Attacco dei Giganti, Eren è passato dall’essere un giovane in conflitto all’interno delle mura di Paradis a leader di una setta che stava cercando di cambiare il mondo. Credendo che l’unico modo di proteggere tenere al sicuro i suoi amici fosse sterminare un’enorme percentuale della popolazione mondiale, era difficile negare che Eren avesse intrapreso una strada malvagia. Fortunatamente, gli ex alleati di Eren sono riusciti a fermare la sua furia genocida con la marcia dei Colossali, prendendo la difficile decisione di ucciderlo per salvare ciò che restava della popolazione mondiale.

In una nota ritrovata, Isayama ha rivelato che aveva pensato fin dall’inizio di trasformare Eren Jaeger nel “grande villain” della serie. Le parole esatte infatti sono le seguenti: “Ho pensato di rendere Eren il boss finale fin dall’inizio della serie. Quindi quando dovevo decidere la composizione dell’illustrazione della cover del 33° volume, ho pensato di farla uguale al primo volume“.

Sebbene il finale de L’Attacco dei Giganti suggerisse che il ciclo dei Titani avrebbe avuto continuità in futuro, ciò non significava che Isayama avrebbe creato un sequel. Al momento, però, sappiamo che Hajime Isayama ha disegnato un one-shot incentrato interamente sull’infanzia di Levi e si intitola Bad Boy. L’ultimo racconto è arrivato con l’uscita del nuovo artbook pubblicato in Giappone e si concentra sulle nuove storie dei primi anni del Capitano Levi, che avrebbero potuto essere molto più oscuri rispetto alla sua ultima apparizione nel manga.

Fonte – Comicbook