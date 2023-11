L’Attacco dei Giganti: l’anime mostra l’ultimo combattimento di Levi

L’Attacco dei Giganti ha introdotto tanti personaggi nel corso degli anni, e molti di questi sono tra i più importanti. Ma non si può non ammettere che soltanto uno è quello più amato da tutti. Stiamo parlando del capitano Levi Ackerman. Per anni, gli appassionati della serie shonen ha apprezzato ogni mossa del capitano. Infatti il soldato più forte dell’umanità non li ha mai delusi. E con il presente articolo vogliamo dare il giusto spazio a questo personaggio, riportando il suo ultimo intervento nella battaglia sanguinosa mostrata nel gran finale de l’Attacco dei Giganti.

Il giovane Ackerman ha da sempre dimostrato freddezza e risolutezza in ogni situazione. Una delle migliori caratteristiche di questo personaggio, poi, è la rapidità di pensiero e lucidità. Infatti l’episodio finale della serie ha ricordato ai fan tutte queste caratteristiche nel suo ultimo scontro.

Dopotutto, Levi ha deliziato tutti un’ultima volta con la sua maestria del padroneggiare il Dispositivo di manovra tridimensionale, scatenandosi. Grazie all’animatore Arifumi Imai, i fan della serie hanno potuto assistere ad uno spettacolo vero e proprio, guardando Levi abbattere tutti i Giganti che trovava per la sua strada. Dall’inizio alla fine, la scena è a dir poco perfetta. Il team di animatori di MAPPA ha dato davvero il massimo per Levi in questo finale. Ma la scena che ha sicuramente entusiasmato tutto il fandom, è l’aver finalmente ottenuto la vendetta su Zeke. Quando il figlio di Grisha esce allo scoperto, Levi non ci pensa mezzo secondo, e lo decapita.

L’anime si è concluso dopo 10 anni dal suo debutto ufficiale, proprio come il manga prima. Ma i fan sanno che l’anno prossimo avranno modo di tuffarsi ancora una volta in questo mondo incredibile disegnato da Hajime Isayama. Infatti nel mese di aprile 2024, sarà rilasciato un one-shot speciale che si concentrerà proprio su Levi. Per essere più precisi, Isayama disegnerà un capitolo speciale incentrato sull’infanzia di Levi. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Fonte – Comicbook