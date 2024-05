I fan di JoJo vogliono l’anime di “Steel Ball Run”

Sono passati quasi tre anni da quando la storia di Jolyne Cujoh in JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean è debuttata su Netflix. Con la conclusione dell’ultima stagione, l’universo dei Joestar è cambiato per sempre, creando una nuova realtà. Negli ultimi giorni, circolano voci che un adattamento anime di Steel Ball Run sia in lavorazione e i fan degli anime sono ansiosi di vedere come sarà animato il viaggio di Johnny Joestar e Diego Brando.

Le voci si stavano diffondendo sul web grazie a un post sui social media dell’animatore Tokuda Yumenosuke, uno dei principali animatori responsabili di JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean. Inizialmente, Tokuda ha postato un video di una donna che cavalca un cavallo, affermando che i suoi animatori dovrebbero tenere conto della scena.

Naturalmente, dato che Steel Ball Run riguarda soprattutto le corse di cavalli, i fan degli anime non hanno potuto fare a meno di pensare che fosse un indizio che la prossima stagione dell’anime fosse in fase di sviluppo. Tuttavia, Tokuda ha prontamente smentito l’idea dichiarando: “Non allarmatevi. Ancora nulla è stato deciso! A causa del mio lavoro, pubblico spesso per il mio staff. Ho twittato qualcosa che pensavo sarebbe stato utile, e questo post non era destinato al pubblico in generale… Sarà necessario del tempo prima che possiamo festeggiare insieme.”

