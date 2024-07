Hunter x Hunter: il volume 38 sarà rilasciato il 4 settembre!

Hunter x Hunter appassionata tantissimi fan sparsi in ogni parte del mondo, e non a caso è considerato come uno dei grandi classici shonen mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Uno degli aspetti più caratteristici di Hunter x Hunter, tuttavia, è la sua serializzazione irregolare, dovuta alla salute del mangaka Yoshihiro Togashi. I suoi problemi alla schiena lo costringono costantemente a lavorare a fasi alterne, solitamente dettate da un programma di lavoro racchiuso in dieci capitoli.

Dopo aver fatto il suo ritorno due anni fa, dopo quattro lunghi anni di assenza, Hunter x Hunter era tornato in pausa, fino a qualche tempo fa. Togashi infatti ha ripreso ad aggiornare i fan sui suoi progressi di lavoro sulla propria pagina X (Twitter) e adesso ci sono grandissime notizie per i fan della serie. Infatti Hunter x Hunter è ufficialmente pronto a torna con un nuovo volume! Stiamo parlando del volume 38 e sarà rilasciato a partire dal 4 settembre di quest’anno.

HUNTERxHUNTER Volume 38 is officially scheduled to release on September 4th, 2024. The volume will have a total of 208 pages.https://t.co/nOPplr1CAt pic.twitter.com/tkKoOPeySb — Shonen Jump News (@WSJ_manga) July 21, 2024

A confermarlo è l’insider WSJ_manga, che aggiunge anche che il volume 38 sarà di 208 pagine in totale. In questo modo, ci sarà un seguito agli eventi narrati nei capitoli racchiusi nel volume precedente, il 37, rilasciato in Giappone il 4 novembre 2022. In Italia invece è arrivato il 18 maggio dell’anno successivo. Chiaramente il volume 38 non uscirà il 4 settembre in Italia, quindi bisognerà probabilmente aspettare il 2025 prima che il nuovo volume arrivi sugli scaffali italiani.

Hunter x Hunter ha segnato un’era in Weekly Shonen Jump, raccontando le avventure di Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Gli hunter sono figure di particolare prestigio all’interno della società e per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame, durante il quale Gon incontrerà molti altri aspiranti hunter e con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.

Nel corso delle loro avventure Gon e gli altri hunter avranno modo di affinare sempre più le proprie capacità trovandosi ad affrontare nemici sempre più forti, mentre Gon proseguirà la ricerca di suo padre Ging.