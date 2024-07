Hunter x Hunter: Togashi condivide un dettagliato sketch di Gon

Yoshihiro Togashi non ha dimenticato i cacciatori più famosi di Hunter x Hunter, il manga che lo ha reso tra i più amati e seguiti di sempre. La serie shonen in questione è però costellata dalle tante pause che Togashi ha dovuto prenderesi in passato, ma il mangaka ha condiviso alcuni grandi aggiornamenti ultimamente per confermare che nuovi capitoli sono in arrivo. Insieme agli aggiornamenti sui capitoli attuali su cui sta lavorando, Togashi ha anche condiviso le illustrazioni originali di alcuni dei suoi personaggi preferiti sia di Hunter x Hunter che di Yu Yu Hakusho. In un nuovo sorprendente post sulla sua pagina X, Yoshihiro ha condiviso una nuova illustrazione che ritrae Gon in un modo che i fan non hanno mai visto prima.

https://x.com/Un4v5s8bgsVk9Xp/status/1808470754931171460?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1808470754931171460%7Ctwgr%5E3262daaebc6c6fc1cbbe0c05b09748ab9a51ed17%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fanime%2Fnews%2Fhunter-x-hunter-creator-gon-bizarre-art%2F

Nonostante Gon sia probabilmente il personaggio più importante di Hunter x Hunter, il protagonista shonen è scomparso da un po’ di tempo. Sono passati anni da quando il protagonista è apparso nelle pagine del manga, poiché l’arco attuale, l’Arco del Concorso di Successione, si concentra su una battaglia tra reali che vede principalmente Kurapika sotto i riflettori. Con Gon che ha perso un’enorme quantità di potere a causa della scelta estrema che ha preso durante l’Arco delle Formichimere, i fan aspettano di vedere se il giovane cacciatore alla fine avrà di nuovo la piena padronanza del suo Nen. Fortunatamente, Togashi non si è dimenticato del migliore amico di Killua.

Il mondo di Hunter x Hunter è pieno di creature straordinarie che popolano le sue terre. Tuttavia non si era mai visto Gon in sella a un geco gigante. Ironicamente, il padre di Gon, Ging, ha già cavalcato una creatura del genere in passato. Presentato nell’arco delle elezioni, uno degli incontri più attesi della serie shonen è quello in cui Gon si ritrova faccia a faccia con suo padre.

Anche se il manga di Hunter x Hunter continuerà con nuovi capitoli, non si sa se lo stesso si possa dire con l’adattamento anime. L’ultima volta che i fan hanno visto Gon e i suoi amici sul piccolo schermo è stato grazie al lavoro dello studio di animazione Studio Madhouse, fino alla conclusione dell’arco delle elezioni.

Fonte – Comicbook