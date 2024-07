Tra le uscite Marvel targate Panini del 25 luglio 2024 troviamo un nuovo capitolo di Fall of the House of X, la saga che porta a conclusione l’era krakoana degli X-Men, oltre che ai nuovi capitoli delle nuovissime serie Ultimate: Spider-Man, Black Panther e X-Men… e manca poco all’aggiunta nella formazione di Ultimates!

Inoltre continua la saga di Superior Spider-Man sulle pagine di Spider-Man, in uscita anche con una nuovissima variant a tema Disney.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 25 luglio 2024.

Amazing Spider-Man 47

Spider-Man 847

5,00 €

Contiene: Superior Spider-Man (2023) #4/5

Quarto appuntamento con la nuova saga di Superior Spider-Man!

Con la vita di Anna Maria in gioco, Otto tenta di essere non solo un Tessiragnatele superiore… ma l’unico!

Supernova è l’incarnazione vivente del lavoro di una vita di Octavius, e lo vuole morto!

Ma i suoi più grandi nemici sono da sempre i ricordi di Peter Parker!

Fall of the House of X 3

6,00 €

Contiene: Fall of the House of X (2024) #3, Rise of the Powers of X (2024) #3

Per portare a termine il suo piano, il Professor X è pronto a commettere un omicidio…

…ma alla fine ce ne sarà più di uno!

Enigma fa la sua prima mossa!

Intanto, Ciclope e gli X-Men accolgono una nuova alleata…

Ultimate Spider-Man 5

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #5

È il momento di scoprire la storia segreta di Harry Osborn!

Cosa ha spinto una figura chiave della Oscorp a diventare un vigilante mascherato?

E che cosa sa Goblin delle forze oscure che governano il mondo?

Tutto questo e molto altro nel nuovo, esaltante capitolo del best seller ragnesco scritto da Jonathan Hickman (Secret Wars)!

Ultimate Black Panther 4

6,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #4

Bryan Hill e Stefano Caselli iniziano a svelare le loro carte!

Con T’Challa scomparso e presumibilmente morto, il Wakanda ha bisogno di una nuova guida.

Shuri vuole la guerra contro Moon Knight… ma a quale prezzo?

Nel frattempo, Pantera Nera continua a imparare dai suoi nuovi alleati… Killmonger e Tempesta!

Ultimate X-Men 3

3,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #3

Peach Momoko presenta la sua prima X-Woman originale: Maystorm!

Fate la conoscenza di Mei Igarashi, la nuova compagna di classe di Hisako.

Era una ragazza come tante, finché non ha scoperto le sue insolite abilità e i suoi capelli hanno cambiato colore…

Ma come è arrivata a idolatrare una misteriosa combattente per la libertà africana che detiene il potere della tempesta?

Daredevil 10

La Saga del Pugno Rosso

16,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #11/14

Un’era storica per Daredevil giunge a una conclusione sconvolgente!

Chip Zdarsky e Marco Checchetto hanno spinto Matt Murdock verso luoghi oscuri…

…e prima di dirgli addio, lo manderanno ancora più a fondo!

Sarà la fine di una vita? Di un amore? Di un matrimonio? Del Diavolo Rosso? O di tutte queste cose insieme?

Marvel Knights Spider-Man: I Sinistri Sei

Edizione Definitiva

60,00 €

Contiene: Marvel Knights Spider-Man (2004) #1/12

Una imperdibile edizione deluxe della saga di Spider-Man firmata da Mark Millar, Terry Dodson e Frank Cho!

L’incubo peggiore di Peter Parker è diventato realtà: uno dei suoi nemici ha scoperto la sua identità segreta.

Zia May è stata rapita, e Mary Jane potrebbe essere la prossima. Per l’Arrampicamuri inizia una corsa contro il tempo che lo vedrà affrontare i Sinistri… Dodici!

Una storia senza tempo raccolta in un prestigioso volume da collezione impreziosito da contenuti extra.

Daredevil di Mark Waid 1

Marvel Omnibus

80,00 €

Contiene: Daredevil (2011) #1/27, #10.1, Amazing Spider-Man (1999) #677, Avenging Spider-Man (2011) #6, Punisher (2011) #10

Il Diavolo Rosso è rinato e le sue avventure vi lasceranno senza fiato!

Daredevil è chiamato ad affrontare nemici come Klaw, l’Uomo Talpa, il Dottor Destino, oltre a un misterioso cartello criminale mentre cerca di custodire il prezioso Omega Drive.

L’impresa richiederà al Cornetto di allearsi sia con l’amichevole Spider-Man di quartiere sia con due Punitori!

Il primo di due volumi dedicati allo straordinario Daredevil scritto da Mark Waid (Fantastic Four) e disegnato da artisti del calibro di Chris Samnee, Paolo Rivera e molti altri!