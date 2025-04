Le uscite Panini Comics del 3 aprile 2025

Tra le uscite targate Panini Comics del 3 aprile 2025 troviamo il primo volume della nuova serie dello Spawn Universe dedicata a Sam e Twitch, oltre ad un volume che ristampa le prime storie del duo di detective firmate da disegnatori come Ashley Wood, Sam Medina e Alberto Ponticelli.

Inoltre L’Eternauta: Il Ritorno, il sequel del capolavoro dell’argentino Héctor Germán Oesterheld di cui sta per arrivare l’adattamento Netflix, una nuova saga di Blade Runner 2039, il secondo volume della Classic Collection delle Teenage Mutant Ninja Turtles e la nuova serie di Dungeons & Dragons La Leggenda di Drizzt.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 4 aprile 2025.

Le uscite Panini Comics del 4 aprile 2025

Spawn Universe Presenta I Casi di Sam e Twitch 1

Nessuna Buona Azione Resta Impunita

26,00 €

Contiene: Sam and Twitch: Case Files (2024) #1/8

Preparatevi per il ritorno di Sam e Twitch nel primo volume tratto dalla loro nuova serie regolare! Un avvincente dramma poliziesco che vi farà immergere in un mondo di omicidi, intrighi e inganni, mentre i nostri due illustri detective si trovano invischiati in una rete di misteri. Proprio quando pensavano di aver risolto un caso, una scioccante scoperta farà emergere una connessione nascosta, conducendoli su una strada che non si sarebbero mai aspettati.

Una gemma degli autori di Spawn!

Sam e Twitch 1

34,00 €

Contiene: Sam and Twitch (1999) #1/13

Nuova edizione per le prime indagini dei detective più amati dello Spawn Universe! Sam e Twitch indagano sulle morti nella famiglia mafiosa dei Sangiacomo, scoprendo una corruzione diffusa nel loro stesso dipartimento e persone apparentemente innocenti che muoiono a causa di un virus bioingegnerizzato. Come se non bastasse, si ritrovano anche al centro di un’indagine degli Affari Interni del Governo Federale!

Seguite i due agenti più impegnati della polizia di New York mentre rischiano la vita e la sanità mentale per rintracciare il significato del misterioso Udaku!

Blade Runner 2039 1

Luv

20,00 €

Contiene: Blade Runner 2039 (2022) #1/4

Los Angeles, 2039. Vent’anni fa, l’ex Blade Runner Aahna “Ash” Ashina ha aiutato una ragazza e sua madre replicante a scappare dalle grinfie del padre, il sadico imprenditore Alexander Selwyn.

Ora Cleo Selwyn è tornata a Los Angeles alla ricerca di sua madre Isobel, sospettando un rapimento orchestrato da Niander Wallace, il produttore di nuovi replicanti perfettamente obbedienti. Uno di loro, Luv, è un Blade Runner, e incrocerà la sua strada con Cleo e Ash.

Un nuovo, appassionante capitolo della saga di Blade Runner firmato da Mike Johnson, Mellow Brown e Andres Guinaldo.

L’Eternauta: Il Ritorno

40,00 €

Contiene: El Eternauta: El Regreso

Realizzato da Francisco Solano López insieme allo scrittore Pablo Maiztegui con l’intenzione di dare un finale alla saga iniziata nel 1952 da Héctor Oesterheld (desaparecido nel 1977), L’Eternauta: Il ritorno porta al centro della storia Juan Salvo e sua figlia Martita in una Buenos Aires contemporanea dove ogni ricordo dell’invasione aliena dei “Loro” è stato cancellato. Ma le cose non sono come appaiono a prima vista…

Teenage Mutant Ninja Turtles Classic Collection 2

30,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series: Michelangelo (1985) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles (1984) #8/11, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series: Donatello (1986) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series: Leonardo (1986) #1

Continua l’imperdibile ristampa delle prime, leggendarie avventure delle Tartarughe Ninja, scritte e disegnate da Kevin Eastman e Peter Laird e pubblicate in bianco e nero con il marchio Mirage. Un pezzo di storia dei comics indipendenti degli anni 80 arricchito da ricordi, appunti e annotazioni degli autori. Ciliegina sulla torta: l’incontro delle TMNT con un altro mitico personaggio dell’epoca, Cerebus, cofirmato dal suo creatore Dave Sim.

La Leggenda di Drizzt 1

Il Dilemma di Drizzt

19,00 €

Contiene: Forgotten Realms: Homeland (2005) #1/3

Drizzt Do’Urden è un principe Drow, il nome con cui è maggiormente nota la schiatta degli Elfi oscuri tra i Forgotten Realms. Erede di una prestigiosa casata di Menzoberranzan, grande città Drow, Drizzt si trova immerso in un mondo privo di regole e di onore nel quale non si riconosce. Da qui, il suo grande dilemma: quanto e come reprimere il suo vero io per sopravvivere in un mondo che non gli appartiene?