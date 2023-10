Il trailer di X-Men: Fall & Rise annuncia la fine dell’era di Krakoa

Come promesso, nel corso del panel Marvel: Next Big Thing alla New York Comic Con sono stati diffusi ulteriori dettagli su X-MEN: FALL & RISE, ovvero la fase che seguirà l’attuale FALL OF X e che segnerà la fine dell’era krakoana dei mutanti, iniziata nel 2019 con HOUSE OF X e POWERS OF X di Jonathan Hickman.

Proprio come allora, la parte del leone la faranno due miniserie, FALL OF THE HOUSE OF X e RISE OF THE POWERS OF X, ma le avventure degli X-Men non saranno limitate a questi due titoli: il primo spin-off annunciato è RESURRECTION OF MAGNETO, ma altri ne seguiranno e alcune delle serie regolari proseguiranno indipendentemente (come WOLVERINE, su cui imperversa la Sabretooth War). La saga segnerà anche la chiusura dell’esperienza di Jordan White come editor delle serie mutanti, a cui seguirà Tom Brevoort, veterano della Marvel che lascia gli Avengers e le serie a loro collegate dopo 25 anni.

JUST REVEALED AT #MARVELNYCC: The definitive Wolverine and Sabretooth story is here. Get a first preview inside ‘Sabretooth War’ at this link: https://t.co/EDyUTFo1kL pic.twitter.com/a4sXlLnOju — Marvel Entertainment (@Marvel) October 13, 2023

Al panel è stato presentato anche il sorprendente trailer di X-MEN: FALL & RISE, che offre ai fan una sbirciatina a immagini mai viste prima di queste serie in arrivo. E non sarebbe un nuovo capitolo per l’umanità mutante senza una splendida immagine promozionale dell’artista superstar Mark Brooks! Nello spirito delle sue indimenticabili opere disegnate per le pietre miliari krakoane come HOUSE OF X e POWERS OF X, X OF SWORDS e DESTINY OF X, Brooks mette ancora una volta in luce le attuali star del franchise degli X-Men mentre si preparano a ciò che si prospetta all’orizzonte!

Nel 2019, i fan hanno assistito all’alba dell’Era krakoana nelle rivoluzionarie HOUSE OF X e POWERS OF X di Jonathan Hickman, due serie limitate interconnesse di cinque numeri che hanno attraversato la storia e il futuro dei mutanti. Ora, l’Era Krakoana si conclude nello stesso modo drammatico in FALL OF THE HOUSE OF X e RISE OF THE POWERS OF X. Ciascuna delle due serie, che rappresentano la metà della storia che porterà l’Era Krakoana alla sua conclusione, vedrà protagonisti gli X-Men di oggi e gli X-Men di domani mentre combattono la guerra finale contro l’estinzione attraverso la loro intera esistenza! L’evoluzione è inevitabile. L’estinzione è facoltativa!

The tale of the house Xavier built will long be told…and few will forget this darkest chapter. Learn what’s to come in the concluding chapters of the X-Men’s Krakoan era: https://t.co/WHXHwXB7IG#MarvelNYCC pic.twitter.com/OfMvikupl6 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 14, 2023

Krakoa ha appena iniziato a combattere in FALL OF THE HOUSE OF X #1! L’umanità mutante non ha mai avuto una caduta più grande. Dagli alti livelli di Krakoa – la loro gloriosa nazione, un luogo in cui erano al sicuro e felici – ai bassi più bassi. Banditi, cacciati, uccisi, la maggior parte della loro specie è scomparsa o morta e ora uno dei loro più grandi leader, Ciclope, è sotto processo e rischia la pena di morte. Pronti o no, per gli X-Men è arrivato il momento di opporsi definitivamente alle forze che li hanno colpiti. Il giorno è ora. Il luogo è qui. La storia della casa costruita da Xavier sarà raccontata a lungo… e pochi dimenticheranno questo capitolo più oscuro.

E la lotta per Krakoa è stata persa in RISE OF THE POWERS OF X #1! Dieci anni fa, i mutanti sono tornati dal loro esilio per cercare di reclamare la Terra dalle forze di Orchis. Hanno fallito. Ora, all’interno della vittoriosa Orchis, con il loro guanto di sfida che soffoca il mondo, Nimrod e Omega Sentinel mettono in atto il loro piano nel piano. Devono evocare il loro dio binario per consumare tutto ciò che gli capita a tiro. Tutto ciò che si frappone tra loro sono gli X-Men. Cosa possono fare? Sono gli X-Men. Troveranno un modo. Questo è il loro potere. Inizia così una storia al di là del tempo e dello spazio, con l’ascesa di poteri che vanno oltre la nostra meschina intelligenza umana.

Le due serie sono realizzate da alcuni degli architetti più importanti dell’era krakoana: lo scrittore Gerry Duggan (X-MEN, MARAUDERS) e l’artista Lucas Werneck (IMMORTAL X-MEN) realizzano FALL OF THE HOUSE OF X e lo scrittore Kieron Gillen (IMMORTAL X-MEN) e l’artista R.B. Silva (POWERS OF X) realizzano RISE OF THE POWER OF X, oltre alle copertine dell’artista superstar di HOUSE OF X Pepe Larraz.

Ma la sopravvivenza dell’umanità mutante dipende dal ritorno del loro più grande leader e dell’ex arci nemico degli X-Men: Magneto! Dopo la tragica morte di Magneto in A.X.E.: JUDGMENT DAY dello scorso anno, Tempesta si imbarca in un’epica missione per riportarlo in vita in RESURRECTION OF MAGNETO. Dopo il suo magistrale lavoro su entrambi i personaggi in X-MEN RED, Al Ewing porta ai fan questa straziante saga in quattro numeri insieme all’artista Luciano Vecchio (X-MEN: HELLFIRE GALA 2023, MARVEL’S VOICES: ICEMAN).

È una storia di Vitamorte quella in RESURRECTION OF MAGNETO#1! Su Krakoa, la resurrezione dai morti era facile come completare un circuito, ma Krakoa è caduta. Il tempo dei miracoli facili è finito e sono rimaste solo le strade difficili. Ora tocca a Tempesta – mentre si profila l’epica conclusione dell’Era di Krakoa – riportare a casa il loro più vecchio nemico per combattere contro la CADUTA DELLA CASA DI X… ma dopo tutto quello che ha fatto e che gli è stato fatto, Magneto può sopportare di tornare?