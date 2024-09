Dragon Ball: Sparking! Zero: il nuovo trailer rivela il roster completo

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo titolo videoludico del franchise e il trailer più recente ha finalmente rivelato il roster completo del videogioco che sarà giocabile il mese prossimo. Si tratta di un numero di personaggi immenso e provenienti da tantissimi universi Dragon Ball, dalla serie Z, passando per GT, Super e anche Daima. Oltre alle serie anime, ci saranno anche personaggi presenti solo nei vari film di Dragon Ball.

Tutti gli appassionati saranno felici di scoprire che il videogioco offrirà un totale di oltre 180 personaggi giocabili. Ogni nuovo personaggio è stato rivelato periodicamente tramite trailer tematici rilasciati quasi ogni settimana. E finalmente Bandai Namco ha rilasciato il trailer definitivo del roster di Dragon Ball: Sparking! Zero.

Questo nuovo trailer non sarà una vera e propria novità per molti fan, in quanto un leak aveva rivelato il roster definitivo del gioco. Ma il trailer permette di confermare quanto già rivelato. E Sparking! Zero conferma che ci saranno ancora più personaggi del previsto, che vanno oltre altri slot lasciati ancora liberi.

Per coloro che non l’hanno visto, il trailer “Full Roster” di Sparking! Zero presenta un sacco di novità inaspettate come un soldato della Forza di Freezer che combatte Bardack, Cooler e persino il dottor Wheelo. L’elenco completo dei nuovi personaggi annunciati è riportato di seguito:

Soldato di Freezer

Frost

Toppo (Dio della Distruzione)

Cabba

Cabba (Super Saiyan)

Cabba (Super Saiyan 2)

Goku (Teen)

Broly (Z)

Broly (Z) Super Saiyan

Broly (Z) Super Saiyan Leggendario

Cooler

Cooler (Forma Finale)

Metal Cooler

C-13

C-13 fuso con C-14 e C-15

Super Garlic Jr.

Dr. Wheelo

Lord Slug

Lord Slug (Forma Gigante)

Turles

Bojack

Full-Power Bojack

Hildegarn

Tapion

Janemba

Super Janemba

Super Gogeta (Z)

Il trailer ha persino rivelato che la versione di Goku di Daima sarà il misterioso personaggio da pre-ordinare insieme a diverse versioni di Gogeta e Broly.

Per quanto riguarda i piani DLC già annunciati, sappiamo che il gioco di Dragon Ball offrirà almeno tre pacchetti DLC. Uno di questi è per Dragon Ball Super: Super Hero e un altro è per Daima, mentre il terzo rimane ancora un mistero.

Fonte – Comicbook