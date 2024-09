Dragon Ball Daima: svelate le prime immagini di Drago Shenron

Dragon Ball Daima segnerò il ritorno della serie anime sul piccolo schermo e riporterà in scena anche Shenron. E i fan potranno dare uno sguardo al famoso drago grazie ad alcuni nuovi materiali promozionali. Dragon Ball festeggerà il suo 40° anniversario in autunno, e Shueisha vuole commemorare il manga del defunto Akira Toriyama che debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump. Daima porterà una nuova versione di Goku e del Supremo Kaiohshin nel Regno dei Demoni in una nuova avventura, e tutto inizierà con una misteriosa cospirazione.

Daima attraverso i suoi materiali promozionali, ha svelato che una nuova avventura inizierà a causa di un nuovo desiderio realizzato tramite le Sfere del Drago. Potrebbero essere quelle conosciute dai fan, o potenzialmente un set diverso esclusivo di questo nuovo anime. Se così fosse allora probabilmente significa che vedremo di nuovo Shenron in azione. Non è una serie di Dragon Ball senza il famoso Shenron, e ora i fan possono dare un’occhiata alla nuova interpretazione del drago in Daima.

First Clear Look at Shenron from #DragonBallDaima What could the Eternal Dragon be summoned for? 🤔 pic.twitter.com/CA4Tf5z40c — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) September 15, 2024

Il ruolo di Shenron nel franchise di Dragon Ball è cambiato leggermente nel corso degli anni dalla sua prima apparizione nel manga. Inizialmente Shenron poteva esaudire solo un desiderio dopo aver raccolto le Sfere. Poi era colui che poteva salvare tutti dopo la morte. La portata dei desideri di Shenron è cresciuta nel corso della serie, fino a poter esaudire ben 3 desideri.

Si è arrivati ​​al punto in cui Goku e gli altri hanno iniziato a fare molto affidamento su queste Sfere del Drago, ma possono essere molto pericolose nelle mani di qualcun altro. Questa nuova cospirazione in Daima anticipa che le Sfere del Drago saranno utilizzate per trasformare Goku e gli altri in versioni Mini di se stessi. È ciò che innesca il viaggio nel Regno dei Demoni e probabilmente l’incrocio con alcuni nuovi cattivi demoniaci mai visti prima nella serie.

Ma non passerà molto tempo prima che tutti i fan potranno vedere come tutto si svilupperà. Daima infatti debutterà ufficialmente l’11 ottobre in Giappone. La nuova serie sarà quindi trasmessa in streaming in esclusiva con Crunchyroll in tutto il mondo. Con una storia originale e personaggi disegnati dal defunto mangaka, Akira Toriyama, Masako Nozawa guiderà la serie come voce del nuovo Goku Mini insieme a nuove aggiunte al franchise come Yumiko Kobayashi nei passi del Kaishion Supremo (Mini), Koki Uchiyama nei panni di Glorio, Fairouz Ai che sarà Panzy, Showtaro Morikubo come Gomah, Junya Enoki nel ruolo di Degesu e Yoko Hikasa che interpreterà Dr. Arinsu.

Fonte – Comicbook