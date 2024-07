All’inizio di quest’anno, il mondo ha pianto la scomparsa di Akira Toriyama, il leggendario creatore di Dragon Ball, morto a 68 anni. Il suo lascito continua a vivere, e recentemente è stato reso omaggio con un toccante cortometraggio anime prodotto da New Challenger Productions. Questo tributo, intitolato AKIRA NO.1: A Farewell to the God Father of Manga, è una dimostrazione commovente del rispetto e dell’amore per il creatore che ha dato vita a uno dei franchise più iconici della storia.

Il cortometraggio inizia con una scena di Goku che gioca a combattere con Toriyama stesso, usando le bacchette come spade e un pennello come arma. Questa immagine rappresenta il profondo legame tra il personaggio e il suo creatore. Senza Toriyama, Dragon Ball non esisterebbe, e questo corto sottolinea quanto sia stato fondamentale il suo contributo.

La Creazione del Corto

Prodotto da New Challenger Productions, il corto riesce a catturare l’essenza di ciò che Dragon Ball significa per milioni di fan in tutto il mondo. Il team ha accompagnato il cortometraggio con un messaggio speciale, che recita: “Come bambino, Dragon Ball Z era tutto ciò che avevo. Ci sono molte cose che vorrei dire su di lui, cose che non sono in questo discorso, ma sapete, forse non è necessario condividerle. L’arte è un modo molto onesto per mostrare ciò che c’è dentro l’anima di qualcuno. Quindi accettate questo piccolo tributo come la mia versione di un elogio, per il defunto Maestro Akira Toriyama. Riposa in pace, potenza e prosperità, amico mio.”

L’Eredità di Toriyama

La notizia della morte di Toriyama, avvenuta il 1 marzo 2024, è stata resa pubblica una settimana dopo da Bird Studio. Il mondo ha risposto con un’ondata di dolore e tributi da parte di creatori di manga, stelle dello sport e fan di tutto il mondo. Questo autunno, l’universo di Dragon Ball continuerà a espandersi con il debutto di Dragon Ball Daima, mentre il manga Dragon Ball Super è ancora in pausa. I fan sono certi che Toriyama avrebbe voluto che la storia di Goku continuasse a vivere per molti anni a venire.

Questo tributo rappresenta un omaggio toccante e rispettoso a un uomo che ha influenzato profondamente il mondo del manga e degli anime. La passione e l’arte di Akira Toriyama continueranno a ispirare generazioni di fan e creatori, mantenendo vivo il suo spirito attraverso le storie e i personaggi che ha creato.

