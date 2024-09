Studio Ghibli rilascia un gioco free-to-play con Totoro

Studio Ghibli è uno degli studi di animazione più famosi del mondo e da decenni rivoluziona l’industria degli anime. Da Hayao Miyazaki a Isao Takahata, il talento dello studio ha dato vita a opere indimenticabili. Nel corso degli anni, Studio Ghibli ha lasciato il segno dal cinema alla televisione, ma il gaming è un punto inesplorato. Tuttavia, non è più così perché in Giappone è stato appena lanciato un gioco free-to-play, che chiede ai fan di riunirsi a Totoro dopo essersi avventurati nel Ghibli Park.

Lo speciale gioco da tavolo ha debuttato in Giappone e Ghibli si è assicurato che fosse accessibile a tutti. Goro Miyazaki, uno dei massimi dirigenti del Ghibli Park, ha deciso di realizzare il gioco da tavolo nel tentativo di promuovere la località turistica. Il team di Studio Ghibli ha creato un semplice gioco da tavolo che funge anche da annuncio pubblicitario sui giornali ed è completo di personaggi ritagliati.

È disponibile un file PDF completo del gioco da tavolo Ghibli Park da scaricare e stampare a casa. Il file consentirà di stampare il coloratissimo tabellone del gioco, ma anche i suoi quattro gettoni giocatore. È inclusa anche una stampa dei dadi, che include uno Soot Sprite per buona misura. Una volta assemblato questo gioco da tavolo, le regole sono abbastanza semplici. Il gioco chiede ai fan di scegliere un gettone e di tirare a turno i dadi. La missione è quella di essere i primi a raggiungere Totoro che sta aspettando i giocatori al centro di Ghibli Park. Ma ovviamente, il tabellone è pieno di spazi che rendono difficile raggiungere quell’obiettivo.

Guardando la mappa, i giocatori potranno visitare una serie di luoghi familiari della biblioteca di Studio Ghibli. Dall’iconico castello errante di Howl al villaggio della Principessa Mononoke, questo gioco da tavolo mostra le varie aree di Ghibli Park. A dire il vero, Miyazaki e il suo team hanno preso una decisione geniale mappando questo gioco. Non solo è gratuito, ma prende mostra anche i luoghi iconici dello Studio Ghibli, il tutto nel tentativo di promuovere il suo parco a tema.

Ora, il gioco da tavolo è disponibile solo in giapponese, ma abbiamo le istruzioni su come giocare. Per provare il gioco a casa, bisogna sapere che si inizia dal basso a destra sul punto blu con un’illustrazione di un treno di lato. Da lì, i giocatori tireranno i dadi per capire il loro ordine di gioco e l’obiettivo è correre attraverso il tabellone per raggiungere per primi Totoro.

Fonte – Comicbook