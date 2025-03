Marvel Rivals: Ignite porta gli eroi del videogame nel Giappone Medievale

MARVEL RIVALS: IGNITE, un nuovo speciale one-shot tratto dal popolarissimo videogioco Marvel Rivals con i nuovi design di Peach Momoko, arriverà a giugno.

I fan di Marvel Rivals possono immergersi ulteriormente nell’affascinante mondo del videogioco e nel modo unico di interpretare i personaggi Marvel alle speciali copertine variant di MARVEL RIVALS proposte nelle varie serie e con i prossimi one-shot, tra cui il nuovissimo MARVEL RIVALS: IGNITE, in arrivo a giugno!

Lo sparatutto PVP a squadre di supereroi di Marvel Games e NetEase Games è un fenomeno globale certificato e acclamato per il suo gameplay dinamico e veloce, oltre che per l’originalità e la varietà del design dei personaggi, compresi quelli della superstar dei fumetti Peach Momoko!

Sai encounters the symbiotic chaos of Venom, Frank Castle comes face-to-face with Peni Parker, and K-Pop star Luna Snow heads to the depths of Asgard right into Hela’s hands! Learn more now: https://t.co/GwMt2whfV9 🎨 Variant Covers: @RYagawa, @peachmomoko60 pic.twitter.com/B8XtJr1MbQ — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 20, 2025

In MARVEL RIVALS: IGNITE, la nuova ondata di costumi di Momoko che verrà proposta nel gioco è al centro della scena in un trio di storie realizzate da Momoko e dagli altri creatori di fumetti giapponesi Yuji Kaku, Mitsuyasu Sakai e Ryusei Yamada. Un’opera di talento artistico mozzafiato, presentata in bianco e nero, con ogni capitolo che presenta un terzo colore diverso!

MARVEL RIVALS PORTA I NOSTRI EROI INDIETRO NEL TEMPO – E IN GIAPPONE – PER NUOVISSIME AVVENTURE!

Prima Sai (la versione di Psylocke creata da Peach Momoko in DEMON DAYS) affronta il caos simbiotico di Venom in un racconto mozzafiato di Peach Momoko! Poi, lo scrittore e artista Yuji Kaku porta Frank Castle – l’imbattibile Punitore – faccia a faccia con… PENI PARKER?! Dove c’è Peni Parker, SP//dr non è molto lontano… E lo scrittore Mitsuyasu Sakai e l’artista Ryusei Yamada portano la star del K-Pop Luna Snow nelle profondità di Asgard e nelle mani di Hela!