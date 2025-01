Marvel Rivals, dal videogame ai fumetti

Marvel Rivals, il nuovo sparatutto PVP a squadre di supereroi di Marvel Games e NetEase Games, è un successo globale certificato! Uscito il mese scorso, il gioco permette ai giocatori di scegliere tra un’impressionante schiera di personaggi Marvel (portando alla ribalta alcuni personaggi meno noti al grande pubblico come Magik e Luna Snow)e di sfidarsi nel Multiverso con poteri unici. Questo aprile, Marvel Comics pubblicherà MARVEL RIVALS #1, uno speciale one-shot ispirato alla storia del gioco. Scritto da Paul Allor e disegnato dall’artista Luca Claretti, questo speciale raccoglie in formato cartaceo tutti e sei i numeri del Marvel Rivals Infinity Comic di Marvel Unlimited per la prima volta in formato cartaceo.

La saga racconta un’epica battaglia tra due squadre di membri tratti dal roster originale di personaggi giocabili, tra cui eroi iconici come Spider-Man, Capitan America e Wolverine insieme a star emergenti come Luna Snow e Jeff lo squalo terrestre! Combinando l’azione a rotta di collo del gioco con la narrazione classica dei fumetti Marvel, è un must per i fan che desiderano immergersi più a fondo nell’emozionante mondo di Marvel Rivals!

Read more now ⬇️ https://t.co/0Mcgw05itl — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 17, 2025

Nell’ambientazione di Tokyo 2099, la frattura temporale ha sconvolto la Tela della Vita e del Destino, lasciando che gli eroi del mondo si scontrino sul modo migliore per ripararla. Un gruppo, guidato da Peni Parker, vuole collegare la Tela al Cyberspazio per ripararla. L’altro gruppo, guidato da Spider-Man, preferisce un approccio più conservativo: usare il cronovium per rafforzare la Ragnatela e permetterle di ripararsi da sola. La frattura temporale rende tutti rivali, ma quale squadra supererà l’altra?

Questa primavera, MARVEL RIVALS INFINITY COMIC (2024) tornerà con un nuovo capitolo di Allor e Claretti. In una nuova storia con una nuova ambientazione, MARVEL RIVALS INFINITY COMIC (2024) porterà direttamente sul vostro dispositivo personale battaglie ad alto numero di ottani, team-up sorprendenti e scontri tra gli eroi del multiverso Marvel.

Following a fantastic finale, @PaulAllor and Luca Claretti will return with a new ‘Marvel Rivals Infinity Comic’ story on #MarvelUnlimited this spring! Read issues #1-6 now: https://t.co/etNjjHtuiW pic.twitter.com/xpbt4XolvQ — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 21, 2025

Paul Allor ha parlato così del lavoro sul fumetto: