Una rivalità in corso?

Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli ha una rivalità segreta in corso

Hayao Miyazaki non ha bisogno di presentazioni. Il co-fondatore dello Studio Ghibli ha costruito una straordinaria eredità nel mondo dell’animazione. Nel corso degli anni, Miyazaki ha creato alcuni dei film più celebri al mondo e il suo ultimo film lo ha visto tornare dalla pensione. In una recente intervista però, il figlio del regista ha rivelato che Miyazaki considera ancora tutti gli animatori, sia nuovi che veterani, come rivali nel settore.

Parlando al Festival di Cannes, Goro Miyazaki ha conversato con la stampa prima di accettare un premio a nome dello Studio Ghibli. Durante l’intervista, Goro ha parlato della mentalità attuale di Hayao Miyazaki e, quando gli è stato chiesto del settore in generale, ha detto che suo padre lavora come se fosse in una continua competizione.

“Anche alla sua età, considera tutti gli altri animatori intorno a lui come rivali. Non importa se sono più giovani di lui, se sono persone che lo hanno supportato lavorando come suo staff, se lavorano allo Studio Ghibli o in altri studi,” ha spiegato Goro Miyazaki.

“Se sono animatori, sono rivali, tutti quanti. Poiché li considera suoi “nemci”, non parla delle sue idee fino a quando non ha definito tutti i dettagli e può dire ‘Sì, è questo!'”

Chiaramente, la leggenda dello Studio Ghibli mantiene sempre un occhio sulla concorrenza. Molti degli animatori di oggi si sono avvicinati a questo mestiere proprio grazie a Miyazaki, ma il regista non lascia che la sua eredità offuschi il suo giudizio. Per quanto riguarda la competizione, Hayao Miyazaki ha una serie di successi e non è disposto a cedere il suo posto di vertice a nessuno.

Questa mentalità competitiva è parte integrante del successo di Miyazaki e del suo stile inconfondibile. Il suo approccio meticoloso e il desiderio di superare sempre se stesso e gli altri lo hanno portato a creare capolavori come “La città incantata” e “Il castello errante di Howl”. Anche se potrebbe sembrare duro, questa determinazione incrollabile ha spinto l’intera industria dell’animazione giapponese a raggiungere nuove vette. Inoltre, la sua continua ricerca della perfezione ispira non solo i suoi colleghi, ma anche le future generazioni di animatori, dimostrando che l’arte dell’animazione è in continua evoluzione e che c’è sempre spazio per migliorare e innovare.

Fonte Comic Book