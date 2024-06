Kaiju No. 8: il mangaka parla dell’influenza di Black Clover

Quest’anno Kaiju No. 8 ha finalmente fatto il suo atteso debutto sul piccolo schermo con la prima stagione dell’adattamento anime. All’inizio del 2024, tutto il fandom infatti ha assistito allo storico lancio dell’anime. Tramite un simulcast in tempo reale dal Giappone, Kaiju No. 8 ha incantato per settimane con un episodio dopo l’altro. E grazie a un nuovo aggiornamento, il mangaka della serie Naoya Matsumoto ha parlato delle principali influenze che l’hanno aiutato a creare il suo manga. Si scopre infatti come Black Clover e molte altre serie shonen abbiano spinto il mangaka a realizzare la storia sui Kaiju.

La confessione arriva direttamente da Matsumoto in occasione di un’intervista con Bunshun in Giappone. Matsumoto ha parlato della sua storia con i manga e quando è arrivato il turno di Kaiju No. 8, Matsumoto ha detto che la serie è iniziata sia per ripicca che per disperazione.

“I miei amici di successo hanno iniziato con le riviste manga, ma io non guadagnavo niente. Ho incanalato tutte le mie frustrazioni in un manga su un trentenne incapace di realizzare il suo sogno“, ha detto il mangaka. Naturalmente Kaiju n. 8 inizia con il protagonista Kafka che si agita per raggiungere un obiettivo permanente. E in breve tempo, il destino interviene inaspettatamente cambiando la sua vita.

Per quanto riguarda gli amici di successo di Matsumoto, si riveriva al mangaka di Black Clover, Yuki Tabata e ad altri due. Tra questi ha fatto i nomi di Toshiaki Iwashiro di Psyren e Ryuhei Tamura di Beelzebub. Tra loro c’è una vera amicizia e, nonostante una lunga carriera nel mondo dei manga, Matsumoto non ha raggiunto i massimi livelli fino all’uscita di Kaiju No. 8.

Dal lancio del manga, Matsumoto ha avuto un periodo di successo e Kaiju N. 8 continua ad attirare nuovi fan. La sua popolarità è ora ai massimi storici grazie al successo dell’anime. Alla fine, Matsumoto afferma di essere in grado di classificare il proprio lavoro con quello svolto dai suoi amici di maggior successo. La serie shonen è in streaming su X (Twitter) e Crunchyroll.

Gli eventi ruotano attorno al trentaduenne Kafka Hibino che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro e i due in passato si erano promessi di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina invece riuscì a diventare invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa. Un giorno, Kafka affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde. Da quel momento il giovane acquisisce la capacità di trasformarsi nel Kaiju numero 8.

Fonte – Comicbook