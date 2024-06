Tra le uscite manga Star Comics del 11 giugno 2024 troviamo il cofanetto completo con i tre volumetti della miniserie Suzume, adattamento del film di Makoto Shinkai, e la conclusione di Ginka & Gluna, oltre ai nuovi volumi di titoli come Dragon Ball Ultimate Edition, Ultraman e Lullaby of the Dawn.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 11 giugno 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 11 giugno 2024

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 48

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Il professor Agasa e i Detective Boys si trovano in un bosco a caccia di insetti, ma il ritrovamento di una frase misteriosa li porta a indagare sulla presenza di un assassino. Conan viene coinvolto in altri casi, ma ecco che si trova faccia a faccia con gli uomini in nero e, più precisamente, con un nuovo membro del gruppo: Kirsh!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 26

di Akira Toriyama

€ 15,00

Vegeta e Trunks sono usciti dalla Stanza dello Spirito e del Tempo dotati di una nuova, incredibile potenza. Cell, nel frattempo, è però riuscito ad assorbire il cyborg Diciassette, muovendo un ulteriore passo verso il “corpo perfetto” cui aspira. Riusciranno i due Saiyan a tener testa al terribile mostro?

GINKA & GLÜNA n. 4

TECHNO n.333

di Shinpei Watanabe

€ 5,90

LA PRIMA OPERA DEL TALENTUOSO SHINPEI WATANABE, FRA LE SERIE PIÙ AMATE DELLA PIATTAFORMA MANGA PLUS!

La Magia della Memoria fornisce poteri in cambio dei ricordi di chi ne fa uso. Quanto più questi sono preziosi, tanto più i poteri ricevuti saranno forti. Durante il combattimento contro il potentissimo mago Magaraka, Glüna va via perdendo ricordi importanti, ma quale sarà la sua ricompensa? Eccoci arrivati all’ultimo entusiasmante capitolo di Ginka e Glüna!

LULLABY OF THE DAWN n. 4

QUEER n.92

di Ichika Yuno

€ 6,90

A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IN ITALIA L’OPERA DI DEBUTTO DI ICHIKA YUNO

Gli obiettivi di Leti e dei suoi compagni, l’ideologia del signore dell’isola, il sacrificio dei sacerdoti da sempre calpestati… Una dopo l’altra, le verità che gli vengono rivelate feriscono Elva, ma il sacerdote continua ad avere fiducia in Alto, che gli dimostra il suo amore senza mezzi termini in qualsiasi momento e desidera legarsi a lui sempre più profondamente. Nel frattempo Launa, uno dei sacerdoti gemelli, interroga Alto su quale sia la sua vera natura…

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 2

SHIN n.2

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Le parole maledette che hanno traviato il giovane peccatore sono vestigia di ricordi indimenticabili. Quegli occhi, la cui esistenza stessa è stata negata, rifiutano completamente la luce…

PETSHOP OF HORRORS n. 2

OSHARE n.5

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

Il conte D, proprietario di un bizzarro negozio di animali che si trova nei bassifondi di una metropoli americana, è un individuo tanto affascinante quanto misterioso, di cui nessuno conosce la vera identità, nemmeno i suoi più affezionati clienti. Quali segreti nasconde il suo passato? E in quali terrificanti avventure sarà nuovamente coinvolto?

SUZUME

COMPLETE BOX

KAPPA EXTRA LIMITED n.299

di Denki Amashima,Makoto Shinkai

€ 25,90

DOPO WEATHERING WITH YOU, L’ADATTAMENTO MANGA DEL NUOVO FILM DI MAKOTO SHINKAI, CAMPIONE D’INCASSI NEI CINEMA DI TUTTO IL MONDO!

Uno speciale cofanetto a tiratura limitata che raccoglie i tre volumi della nuova serie firmata Makoto Shinkai per le matite di Denki Amashima.

ULTRAMAN n. 18

ACTION n.359

di Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi

€ 6,50

Temperor, presentatosi come testa di ponte dello Zetton Core, sta imperversando per la città. Richiamata dalla collera di Shinjiro per aver perso Bemular, l’energia Spacium penetra sempre più all’interno del ragazzo. Inoltre, tra i terrestri che assistono allo scontro si insinua silenziosamente, ma in profondità, un nuovo dubbio : “Cosa sono gli Ultraman?”.