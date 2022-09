Suzume no Tojimari: il film di Makoto Shinkai riceve un adattamento manga

Makoto Shinkai è tra i registi giapponesi più famosi a livello globale degli ultimi anni grazie a lungometraggi come Your Name, Weathering with you e Suzume no Tojimari. Quest’ultimo è il nuovo film del regista dopo tre anni e sarà in uscita nei cinema giapponesi a novembre 2022, e internazionali a inizio 2023.

Oggi riportiamo che il numero di novembre della rivista Monthly Afternoon di Kodansha ha annunciato che Suzume no Tojimari (“Le porte chiuse di Suzume”), riceverà un adattamento manga. Denki Amashima si occuperà della realizzazione del manga, che uscirà nel numero di dicembre della rivista il 25 ottobre.

Il film parla di Suzume, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina nella regione di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. La storia inizia quando Suzume incontra un giovane in cerca di una “porta”. I due viaggiano insieme e trovano una vecchia porta di una casa abbandonata. Come se fosse stata attirata da qualcosa, Suzume allunga la mano verso la porta e viene tirata dentro. “Doors of Disaster” iniziano ad apparire in tutto il Giappone, che ha dato inizio a una serie di sfortunati disastri.

Il film è un viaggio attraverso il Giappone in cui Suzume ha bisogno di chiudere e bloccare le “Porte del disastro” una per una per fermare i disastri, così come un’avventura e una battaglia nel mondo moderno alla ricerca della maturità e della libertà di una ragazza.

Shinkai ha rilasciato alcune interpretazioni sul Suzume no Tojimari. Infatti secondo il regista si tratta di una storia di “chiudere le porte” piuttosto che aprirle. Ha spiegato che la chiusura delle porte può riferirsi alla liberazione o alla fine di qualcosa.

Shinkai dirigerà il film e scriverà la sceneggiatura. Masayoshi Tanaka, che ha già lavorato al film Your Name e Weathering With You, si occuperà del design dei personaggi. Kenichi Tsuchiya sarà il direttore dell’animazione e Takumi Tanji è il direttore artistico. TOHO distribuirà il film.