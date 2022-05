Suzume no Tojimari: Crunchyroll annuncia l’uscita globale del film!

Una notizia freschissima annuncia che Crunchyroll ha annunciato l’uscita globale del film Suzume no Tajimari (“La chiusura delle porte di Suzume“).

Il prossimo film di Makoto Shinkai sarà rilasciato a livello globale all’inizio del 2023 (esclusa l’Asia) in coordinamento con Sony Pictures e Wild Bunch International.

Quindi gli appassionati del regista saranno pronti e felici di accogliere in Italia quello che si preannuncia essere un capolavoro.

Crunchyroll distribuirà il film in Nord America. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment distribuiranno il film in America Latina, Sud America, Australia/Nuova Zelanda, Medio Oriente, Africa e parti dell’Europa.

Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch International distribuiranno il film in tutta Europa.

L’aggiornamento è stato rilasciato da Crunchyroll stesso, sulla sua pagina Twitter ufficiale. Di seguito ne riportiamo la notizia:

Suzume no Tojimari: a proposito del film

I punti fermi su cui si basa Suzume no Tojimari, definendolo un road movie in giro per il Giappone, sono tre. Si tratta di una storia di “chiudere le porte” piuttosto che aprirle. Ha spiegato che la chiusura delle porte può riferirsi alla liberazione o alla fine di qualcosa.

Si tratta di un film scritto e diretto da Makoto Shinkai. Questo presenta il design dei personaggi di Masayoshi Tanaka, la direzione dell’animazione di Kenichi Tsuchiya e la direzione artistica di Takumi Tanji.

L’uscita del film è prevista in Giappone l’11 novembre 2022.

Per coloro che non hanno ancora familiarità con il film in arrivo, di seguito rilasciamo la sinossi: