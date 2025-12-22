My Hero Academia: l’anime tornerà con un episodio speciale!

Il 2025 sarà ricordato da molti fan di My Hero Academia come un anno agrodolce a causa della conclusione della serie televisiva prodotta da Studio BONES. Fortunatamente per gli appassionati, a gennaio 2026 ci sarà il ritorno dello spin-off della serie, Vigilante: My Hero Academia, con la seconda stagione e non solo. Infatti, durante l’evento annuale del Jump Festa di quest’anno, è stato annunciato a sorpresa che la serie sta pianificando un ritorno ufficiale nel mondo degli anime.

Al Jump Festa di quest’anno, BONES ha annunciato che i fan rivedranno Deku e i suoi compagni di classe in un nuovo finale che proseguirà dopo il finale della serie. Questo potrebbe avere senso per chi ha letto il manga, dato che alcuni momenti importanti non sono stati trasmessi nel finale di stagione. Quando l’ultimo capitolo è arrivato su Weekly Shonen Jump, Kohei Horikoshi ha deciso di aggiungere parecchio materiale extra per approfondire ulteriormente le vite dei supereroi principali. Un esempio importante è un appuntamento tra Midoriya e Ochaco, la coppia che ha avuto un ruolo fondamentale negli episodi finali dell’anime. Sebbene ci siano ancora molti dettagli da rivelare riguardo a questo nuovo progetto anime, i fan saranno entusiasti di scoprire che c’è ancora altro in arrivo.

Questo episodio speciale è previsto per la prossima estate ed è annunciato con il seguente comunicato: “Un nuovissimo episodio intitolato “More” debutterà il 2 maggio 2026, in streaming esclusivamente su Crunchyroll. Adatterà il capitolo bonus dell’ultimo volume del manga e seguirà Deku e i suoi compagni di classe otto anni dopo il diploma“.

Per quanto riguarda il futuro di My Hero Academia, Horikoshi non ha espresso l’intenzione di creazione nuovi capitoli per documentare ulteriormente la storia dei suoi eroi. Dopo la sconfitta di All For One e Shigaraki, Deku e i suoi amici hanno creato il mondo che speravano di vedere da tempo.

Fortunatamente, Vigilante esplorerà ulteriormente l’universo di personaggi come Crawler, Pop Step e Knuckleduster con la seconda stagione che esplorerà anche il background di alcuni importanti eroi professionisti. Se la storia parallela dovesse continuare a seguire il manga, gli spettatori potranno scoprire gli anni giovanili di Eraserhead, Present Mic, Midnight, All Might, Mirko e altri ancora.