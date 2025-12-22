JoJo: Steel Ball Run: nuovo trailer e data di uscita dell’anime

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run è la settima serie del manga scritta e disegnata da Hirohiko Araki e pubblicata su Ultra Jump dal 2004 al 2011. L’entusiasmo è esploso tra gli appassionati del franchise quando, all’inizio di quest’anno, è stato confermato l’attesissimo e richiesto adattamento anime di Steel Ball Run. I fan aspettavano da anni che Steel Ball Run ricevesse un anime ma dopo l’annuncio mancava la data di uscita. Fortunatamente, in occasione del Jump Festa di quest’anno, un nuovo imperdibile trailer ha confermato che l’anime di Steel Ball Run debutterà ufficialmente su Netflix il 19 marzo 2026.

Guardando il trailer si scopre anche che la “Prima Fase”, in particolare, debutterà il 19 marzo con un episodio di 47 minuti. Questo quindi suggerisce che il primo arco narrativo sarà condensato in un prologo speciale prima che il resto dell’anime venga presentato in un secondo momento. Tutto ciò è chiaramente una supposizione, per cui bisogna aspettare ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Idealmente, è probabile che Le bizzarre Avventure di JoJo Steel Ball Run adotti un modello di pubblicazione settimanale per la sua distribuzione su larga scala. Il sistema di distribuzione a lotti di Netflix è spesso stato un danno per gli anime, come è accaduto per Stone Ocean. Tuttavia serie come Sakamoto Days sono andate in onda settimanalmente con grande successo, quindi si spera lo stesso per Steel Ball Run.

L’anime di Steel Ball Run promette molto bene dal punto di vista qualitativo per via della sua sceneggiatura molto più seria, spesso considerata la migliore nella caratterizzazione dei personaggi di qualsiasi episodio. Anche lo stile artistico si sposa magnificamente con la sceneggiatura, dato che Steel Ball Run è considerato il momento in cui l’arte di Hirohiko Araki ha iniziato a splendere, e, come si può vedere dal trailer, l’anime sta facendo un lavoro sbalorditivo nel replicarlo e arricchirlo con animazioni di qualità.

La trama di Steel Ball Run si allontana completamente da quella delle sei serie precedenti, per tornare indietro nel tempo e al periodo in cui si svolge la prima serie.