JoJo: Hirohiko Araki disegna Jotaro nello stile di The JOJOLands

Tra i tanti Joestar nati dalla mente del mangaka di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Hirohiko Araki, Jotaro Kujo spicca tra tutti. Dopo aver debuttato in Stardust Crusaders, Jotaro sarebbe diventato un personaggio secondario sia in Diamond Is Unbreakable che in Stone Ocean, ottenendo persino un breve cameo in Vento Aureo. Attualmente Hirohiko sta lavorando alla nona parte del franchise, The JOJOLands, e recentemente è tornato a disegnare ancora una volta Jotaro, mostrando ai fan il suo design se fosse presente in The JOJOLands.

Uno dei più grandi cambiamenti avvenuti nei Joestar dai tempi di Stardust Crusader è la corporatura dei personaggi. Nella terza trama del franchise, era quasi impossibile credere che Jotaro fosse uno studente delle superiori, dato che il suo fisico lo faceva sembrare un culturista. Nel corso degli anni, Araki ha adottato un approccio completamente diverso nella creazione dei suoi personaggi, rendendoli più snelli e alla moda. The JOJOLands, ancora in corso, raffigura i protagonisti Jodio e Dragona molto più snelli rispetto a diversi personaggi precedenti.

Sarebbe quindi difficile immaginare il design di Jotaro in The JOJOLands, ma l’ultimo arco narrativo del franchise ha riportato in scena un grande personaggio del passato. Nei primi capitoli della storia di Jodio e Dragona, infatti, i fratelli hanno il compito di rubare un diamante inestimabile e si scopre che la vittima in questione è nientemeno che Kishibe Rohan, il mangaka di finzione preferito di Araki. Questo non significa necessariamente che Jotaro tornerà in The JOJOLands ma sicuramente tutto è possibile nel mondo di JoJo.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno, in occasione dell’Anime Expo, David Production ha organizzato un grande evento per annunciare il tanto atteso ritorno di JoJo sul piccolo schermo. Stiamo parlando de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run, considerato come il migliore capitolo in assoluto della serie e mai concepite da Araki. Non ci sarà il ritorno di Jotaro nemmeno in questa serie, ma i fan possono aspettarsi una corsa di cavalli senza precedenti.