JoJo: Hirohiko Araki celebra l’anime di Steel Ball Run con un’illustrazione speciale

La prossima stagione anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo è stata confermata, e stavolta toccherà al tanto acclamato Steel Ball Run. Mentre i fan aspettano di saperne di più su quando la storia di Johnny Joestar e Gyro Zeppeli arriverà sul piccolo schermo, il famoso mangaka della serie, Hirohiko Araki, ha celebrato la novità con un’illustrazione speciale. Grazie al JOJODay di quest’anno, Araki ha condiviso che continua a lavorare al manga e non ha intenzione di concludere Le Bizzarre Avventure di JoJo a breve.

Il manga de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run ha debuttato nel 2004 fino al 2011. Considerando questo, i fan potrebbero ricevere un gran numero di episodi, considerando che gli archi narrativi precedenti normalmente ne contengono circa trentanove in totale. La storia di Johnny Joestar è ambientata alla fine del XIX secolo, mentre “JoJo” lotta per realizzare i suoi sogni. Nella corsa di cavalli che rappresenta l’elemento narrativo più importante della serie, Johnny non può usare le gambe, il che significa che se dovesse essere disarcionato da cavallo, si troverebbe in guai seri.

Seguendo la storia di Jolyne, Araki ha aperto nuove porte per i Joestar, avventurandosi in territori inesplorati e in realtà completamente nuove. Steel Ball Run è seguito dal capitolo di JoJolion, una serie che ci offre nuove interpretazioni di personaggi classici come Josuke Higashikata e Joseph Joestar. Con l’ultima serie manga, The JOJOLands, Hirohiko si avventura ancora una volta in nuovi territori, ma includendo anche Kishibe Rohan ha portato molti fan a chiedersi se la serie potesse essere ambientata nell’universo originale che ha dato inizio a tutto.

L’account ufficiale della pagina X di JoJo ha condiviso la nuova illustrazione di Hirohiko Araki, che ha nuovamente raffigurato Johnny e Gyro fianco a fianco. Lo stesso Araki ha anche condiviso un breve messaggio per i fan sopra l’illustrazione dicendo: “Congratulazioni! Non perdetevela!”

La storia di Johnny e Gyro è spesso considerata uno dei migliori archi narrativi nella storia di JoJo. La serie ad alta tensione è caratterizzata da molte battaglie tra Stand e gran parte si svolge a cavallo, mentre innumerevoli personaggi cercano di vincere il premio finale che trasformerà i loro rispettivi sogni in realtà. Al momento, non è ancora stato confermato se David Production tornerà a dirigere la serie e/o se la prossima stagione sarà un’esclusiva Netflix, ma questi dettagli saranno sicuramente svelati in futuro.