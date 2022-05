Suzume no Tojimari: il film di Makoto Shinkai diventa un romanzo

Suzume no Tojimari (“La chiusura delle porte di Suzume“) è un film d’animazione fantasy-fantascientifico giapponese di prossima uscita prodotto da CoMix Wave Films e distribuito da Toho.

Scritto e diretto da Makoto Shinkai, presenta il design dei personaggi di Masayoshi Tanaka, la direzione dell’animazione di Kenichi Tsuchiya e la direzione artistica di Takumi Tanji. L’uscita del film è prevista in Giappone l’11 novembre 2022.

Quali sono i punti chiave del film? Shinkai ha affermato che i punti del film che lo definiscono un road movie in giro per il Giappone sono tre. Si tratta di una storia di “chiudere le porte” piuttosto che aprirle. Ha spiegato che la chiusura delle porte può riferirsi alla liberazione o alla fine di qualcosa.

Il film parla di Suzume, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina nella regione di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. La storia inizia quando Suzume incontra un giovane in cerca di una “porta”. I due viaggiano insieme e trovano una vecchia porta di una casa abbandonata. Come se fosse stata attirata da qualcosa, Suzume allunga la mano verso la porta e viene tirata dentro. “Doors of Disaster” iniziano ad apparire in tutto il Giappone, che ha dato inizio a una serie di sfortunati disastri. Il film è un viaggio attraverso il Giappone in cui Suzume ha bisogno di chiudere e bloccare le “Porte del disastro” una per una per fermare i disastri, così come un’avventura e una battaglia nel mondo moderno alla ricerca della maturità e della libertà di una ragazza.

Il sito web ufficiale del primo nuovo film di Makoto Shinkai dopo tre anni, Suzume no Tojimari, letteralmente, “La chiusura delle porte di Suzume“, ha annunciato che il film avrà un romanzo che uscirà il 24 agosto. Come per molti dei suoi film precedenti, Shinkai stesso scriverà il romanzo.

Yen Press ha pubblicato entrambi i romanzi di Shinkai per i suoi due film precedenti Your Name e Weathering With You – la ragazza del tempo.