Suzume no Tojimari: il nuovo film si mostra in un nuovo trailer

Il prossimo grande film del famoso regista Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari è stato annunciato nei giorni percedenti,

Dopo pochi giorni però ecco che il nuovo film di Shinkai si mostra in un nuovo trailer.

L’artista rimane uno dei registi di film di anime più importanti degli ultimi anni. Lo dicono i successi dei film come Your Name e Weathering With You.

La voce sulla successiva produzione proveniente dal regista cominciò a girare all’inizio dell’anno scorso. Shinkai aveva rivelato che il lavoro sul suo prossimo progetto non solo era iniziato, ma era molto avanti nel processo.

Shinkai ha detto quanto segue riguardo al lavoro su Suzume no Tojimari:

“Dobbiamo pensare a come chiudere le molte porte che abbiamo lasciato aperte“, ha iniziato Shinkai. “Ho conferito questa responsabilità a Suzume mentre viaggia attraverso il Giappone chiudendo varie porte. Spero sinceramente che questo film lasci il suo pubblico con grandi sorrisi ed eccitazione mentre escono dal teatro“.

Previsto per l’uscita nelle sale di tutto il Giappone l’11 novembre, il film si organizza come segue:

Makoto Shinkai si occuperà della regia, della storia e della sceneggiatura di Toho e CoMix Wave Films;

si occuperà della regia, della storia e della sceneggiatura di Toho e CoMix Wave Films; Masayoshi Tanaka si occuperà del design dei personaggi;

si occuperà del design dei personaggi; Kenichi Tsuchiya sarà il direttore dell’animazione;

sarà il direttore dell’animazione; Takumi Tanji sarà il direttore artistico.

Non ci sono ancora piani di uscita internazionali resi noti per il film, ma Suzume no Tojimari è ufficialmente descritto come tale: