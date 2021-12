Makoto Shinkai: in arrivo l’annuncio del suo prossimo lavoro

Novità in arrivo per tutti fan di Makoto Shinkai. Stando a quanto afferma l’account Twitter di una delle sue produzioni più amate, ossia your name, il 15 dicembre 2021 verrà svelato il nuovo progetto del regista e animatore giapponese.

L’evento sarà trasmesso dal canale YouTube della TOHO per poi essere riproposto, con sottotitoli in inglese, il 16 dicembre del 2021.

Le pubblicazioni italiane delle opere di Makoto Shinkai

La casa editrice J-POP ha pubblicato i romanzi basati sulle opere di Makoto Shinkai. A seguire, la sinossi di 5cm al secondo:

L’opera prima di Makoto Shinkai, che con your name. ha conquistato l’Italia anche come scrittore. Già nel 2007 aveva stupito con questa storia d’amore agrodolce che segue i giovani protagonisti, Takaki e Akari, in tre fasi della loro vita. Con questo romanzo Shinkai può espandere la loro vicenda ben oltre i 60 minuti dell’anime e affrontare meglio i temi a lui cari, come la forza di sentimenti talmente potenti da diventare un peso che ci impedisce di lasciarci il passato alle spalle.

La sinossi di your name:

Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti entrambi delusi dalle loro quotidianità, si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell’altro. Lasciandosi dei messaggi per il “risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di una misteriosa cometa… Una storia per tutti a cui è impossibile rimanere indifferenti, capace su carta come sullo schermo di danzare sul filo del reale, del sogno e del soprannaturale e di farci entrare nelle vite dei suoi protagonisti.

E quella de Il giardino delle parole:

Makoto Shinkai riscrive la storia del suo pluripremiato lungometraggio, ampliandola. Takao è uno studente che scalpita per lasciare la scuola e dedicarsi al mestiere dei suoi sogni: disegnare e realizzare scarpe. Nel parco in cui si rifugia per evitare le lezioni conosce Yukino, una donna adulta con la passione per la poesia anch’essa “in fuga”. Prima di your name., Shinkai ha raccontato qui l’incontro tra due persone perse nella loro solitudine, che solo traendo forza l’uno dall’altra tornano a guardare la vita con occhi nuovi.

Su Netflix, invece, sono disponibili i suoi anime.