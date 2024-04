Tra le uscite Marvel targate Panini del 25 aprile 2024 continua la saga Gang War sulle pagine di Amazing Spider-Man (in uscita anche con una variant speciale per Napoli Comicon) e fanno il loro esordio due nuovissime serie, entrambe anche in edizione Variant: Ultimate Black Panther di Bryan Hill e Stefano Caselli, che lancia la versione di Terra 6160 di T’Challa, e G.O.D.S.. la serie che ridefinisce la cosmogonia Marvel di Jonathan Hickman e Valerio Schiti.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 25 aprile 2024.

Le uscite Marvel Panini del 25 aprile 2024

Amazing Spider-Man 41

Amazing Spider-Man 841

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #40/41

Amazing Spider-Man 41

Variant di John Romita Jr.

Spider-Man 841

7,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #40/41

Una storia di Gang War! Spider-Man e Lapide… alleati?

Possibile che il criminale sia il male minore per New York? Oppure ha condizionato il nostro eroe?

Intanto, Madame Masque è scatenata e intende prendersi la città tutta per sé!

Inoltre: Typhoid Mary contro Spidey!

G.O.D.S 1

Marvel Miniserie 276

6,00 €

Contiene: G.O.D.S. (2023) #1

G.O.D.S 1

Variant di Valerio Schiti

Marvel Miniserie 276

8,00 €

Contiene: G.O.D.S. (2023) #1

Jonathan Hickman e Valerio Schiti reinventano la cosmologia dell’Universo Marvel nel primo numero di uno degli eventi editoriali più attesi degli ultimi anni!

Cosa succede quando le Autorità Superiori incontrano l’Ordine Naturale delle Cose?

Un evento cataclismatico mette a rischio il fragile equilibrio tra due delle forze ancestrali che governano il creato, con conseguenze semplicemente inimmaginabili.

Ospite speciale di questo primo, imperdibile numero, il Dottor Strange. E il fatto che sia il più prevedibile tra i personaggi coinvolti la dice lunga su ciò che vi attende!

Ultimate Spider-Man 2

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #2

La storia di Spider-Man più sorprendente del XIX Secolo continua!

Dopo essere diventato l’Arrampicamuri, Peter Parker affronta il suo primo super criminale!

Le ricerche di J. Jonah Jameson portano a una rivelazione scioccante!

E New York dà il benvenuto al suo nuovo eroe… Goblin!

Ultimate Black Panther 1

1,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #1

Ultimate Black Panther 1

Variant Cover

7,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #1

La seconda serie ambientata nel nuovo Universo Ultimate!

Dopo gli eventi di Ultimate Invasion, Khonshu e Ra, che insieme compongono la forza nota come Moon Knight, stanno cercando di espandere il loro brutale controllo sul continente africano.

L’ultimo baluardo è una nazione misteriosa e isolata che sta per schierare il suo campione, il suo re… Pantera Nera!

Una nuova, audace interpretazione del Wakanda ideata dallo sceneggiatore Bryan Hill (Blade) e dall’artista Stefano Caselli (Avengers)!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 39

4,90 €

Contiene: Spider-Man (1990) #88, Sensational Spider-Man (1996) #25, Amazing Spider-Man (1963) #370 (II), #432

Comincia qui una saga finora mai ristampata… Caccia al Ragno!

Spider-Man viene accusato di omicidio e Norman Osborn mette una taglia su di lui!

Pronti per il ritorno di tutta una serie di letali Cacciatori di taglie?

Un team creativo composto da grandi nomi… e una storia breve bonus!

Fantastici Quattro 10

Reckoning War – Parte Uno

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #40/42, Fantastic Four: Reckoning War Alpha (2022) #1, Reckoning War: Trial of the Watcher (2022) #1

Prima di Galactus e Asgard, prima degli imperi Kree, Skrull e Shi’ar, c’è stata la Prima Guerra. E ora può ricominciare!

I Fantastici Quattro sono pronti a prendere parte al più grande conflitto cosmico che il Multiverso abbia mai visto!

She-Hulk, Thor, Silver Surfer e tantissimi altri eroi sono pronti a dare il loro contributo!

Il team artistico capitanato da Dan Slott alle prese con un’avventura in grado di cambiare per sempre la storia Marvel!

Capitan America: Bianco

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Captain America: White (2015) #0/5

Steve Rogers è un uomo fuori dal tempo, ma soprattutto è un uomo senza un vero amico.

E mentre Capitan America cerca di venire a patti con la situazione, la memoria non può che farlo tornare ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando combatteva fianco a fianco con l’intrepido Bucky.

Insieme agli Howling Commandos di Nick Fury, i due lottavano giorno e notte contro il più terribile dei nemici, incuranti delle difficoltà.

Il leggendario creativo composto da Jeph Loeb e Tim Sale rivisita i giorni di gloria di Cap in una storia all’insegna dell’amicizia più profonda.

Inumani

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: Inhumans (1998) #1/12

I membri della misteriosa e affascinante razza degli Inumani, all’arrivo dell’adolescenza, si sottopongono volontariamente a un processo di mutazione, con risultati a volte spettacolari, altre tragici.

Ora la loro casa, Attilan, è sotto attacco sia dall’esterno sia dall’interno.

Riuscirà la famiglia reale a respingere gli invasori e, al tempo stesso, a sopravvivere alle macchinazioni di Maximus, il fratello del re Freccia Nera?

Azione supereroistica, politica internazionale e lotta di classe si intrecciano nella serie più amata degli Inumani!