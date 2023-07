GODS: la cover e le prime pagine in anteprima

C’è grandissima attesa per GODS, la nuova serie di Jonathan Hickman e Valerio Schiti che promette di rivisitare i fondamenti mistici e divini del Marvel Universe, un’attesa alimentata anche dalle prime pagine in anteprima che hanno offerto qualche chiarimento su questo progetto finora top secret.

Svelate in anteprima da ComicBook.com, le prime pagine di GODS ci proiettano in una sorta di riunione d’emergenza indetta dal Dr Strange, a cui vediamo partecipare facce note come il Dr Destino, Clea o Mr Fantastic così come un paio dei protagonisti della nuova serie, Wyn (già incontrato in Free Comic Book Day: Avengers/X-Men 2023) e Dmitri, oltre a quella che scopriamo essere la ex di Wyn, Aiko Maki.

The infinite détente between The-Natural-Order-Of-Things and The-Powers-That-Be nears an end in G.O.D.S., launching this October: https://t.co/DGyUa1GlYR pic.twitter.com/SUpA9r3NuG — Marvel Entertainment (@Marvel) July 17, 2023

Il motivo di tale riunione convocata nella Biblioteca dei Mondi è la minaccia di un “Evento Babylon”: ciò che sappiamo è che un antico dio chiamato Cubisk Core ha rubato il Bastone del Tribunale Vivente (oggetto che era apparso per la prima volta nel MCU, in Doctor Strange) e ha quindi attaccato un Pozzo di Prometeo (tecnologia introdotta nella vecchia serie di Micronauti, che fungeva da accesso per il Microverso).

Nonostante queste pagine in anteprima, Hickman non ha voluto svelare troppi particolari riguardo la trama di GODS: