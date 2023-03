GODS: Hickman e Schiti riscrivono la cosmogonia e la magia Marvel

Attraverso uno spettacolare trailer animato la Marvel ha annunciato la serie GODS, di Jonathan Hickman e Valerio Schiti, che era stata già anticipata durante le scorse convention di San Diego e New York.

Si tratta di GODS (acronomo il cui significato non è ancora stato rivelato), ambizioso progetto in cui Hickman si propone di rivisitare tutta la mitologia delle più alte sfere del Marvel Universe (quello fittizio, ovviamente, non i vertici aziendali che stanno già passando momenti turbolenti), affiancato da un Valerio Schiti che dopo Empyre e AXE Judgment Day è ormai di casa tra i grandi eventi cosmici.

“Cosa succede quando Poteri Supremi incontrano l’Ordine Naturale delle Cose?” è la frase con cui la Marvel ha deciso di promuovere la serie.

Protagonista di GODS è Wyn, un misterioso protagonista di una guerra che esiste al di fuori degli ordini che conosciamo e un membro fondamentale di una gerarchia antica di eoni che comprende i governanti onnipotenti dell’universo come Eternità, Infinità e il Tribunale Vivente. Dopo un fatidico incontro con il Dottor Strange, Wyn accenna a qualcosa di ancora più grande delle forze del bene e del male, dove gli stessi elementi costitutivi della creazione si intrecciano e si scontrano. È l’inizio di un’epopea mozzafiato all’incrocio tra scienza e magia, che sconvolgerà la nostra comprensione e ci aprirà gli occhi su idee che vanno oltre la nostra percezione.

“Quando sono tornato alla Marvel qualche anno fa, ho scritto due bibbie di serie. La prima era HOUSE OF X e l’altra era G.O.D.S.“, ha spiegato Hickman. “Dire che sono entusiasta di poter finalmente condividere questa storia con tutti è un enorme eufemismo. G.O.D.S. si svolge nel suo angolo speciale dell’Universo Marvel – nelle crepe che si trovano all’intersezione tra scienza e magia – e rivisita alcuni personaggi e concetti che abbiamo reimmaginato per un pubblico più moderno e orientato alla continuity”.

“Quando mi è stata offerta la possibilità di lavorare con Jonathan a un nuovo progetto, ho accettato subito”, ha detto Schiti. “Poi ho scoperto che avremmo reimmaginato gli dei nell’Universo Marvel: come funzionano, cosa fanno e come interagiscono tra loro e con l’umanità. È il tipo di progetto che ti fa tremare le ginocchia quando ci pensi. Per fortuna, Jonathan ha il dono di rendere sorprendentemente semplici e comprensibili anche le storie più complesse. La sua proposta mi ha ispirato quasi subito. Il nucleo della storia è così perfetto e chiaro che ha spazzato via la mia ansia e l’ha trasformata in un’esplosione di creatività”.

“Ho avuto il piacere di lavorare con Valerio Schiti su questa storia nell’ultimo anno, e vederlo dare vita a questa storia è stata una gioia totale”, ha aggiunto Hickman. “G.O.D.S. è il tipo di fumetto Marvel che preferisco: quello che ricorda qualcosa di vecchio, ma che spinge l’Universo Marvel in una nuova ed entusiasmante direzione”.

“La cosa che amo di più è il modo in cui la storia cresce, partendo dalle strade di New York per poi portare i personaggi e i lettori in un incredibile viaggio con il pantheon Marvel”, ha continuato Valerio. “Vi porteremo in nuovi luoghi, vi mostreremo ciò che era nascosto tra le pieghe della realtà, introdurremo nuovi personaggi e daremo una nuova veste a quelli vecchi. Pensavate di conoscere l’Universo Marvel? Beh, vi dimostreremo che vi sbagliate!”.

GODS è in uscita in autunno negli Stati Uniti, ma una prima anteprima della serie, a firma di Hickman e Schiti, sarà presente in Free Comic Book Day 2023: Avengers/X-Men del 6 maggio.