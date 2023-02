Il ritorno dell’universo Ultimate e degli Illuminati di Hickman e Hitch

Il misterioso progetto a cui stava lavorando Jonathan Hickman dopo aver lasciato le serie mutanti è stato rivelato: si tratta di Ultimate Invasion, miniserie in quattro numeri disegnata da Bryan Hitch in uscita a giugno e che si preannuncia fin da subito come esplosiva.

Annunciata da Entertainmtent Weekly, questa miniserie vede il ritorno dell’Universo Ultimate per mano di due autori che più di ogni altri ne hanno segnato la storia.

Bryan Hitch è stato infatti il disegnatore delle prime due serie di Ultimates scritte da Mark Millar, il terzo franchise lanciato nell’universo narrativo che si proponeva di attualizzare i classici personaggi Marvel dopo Spider-Man e gli X-Men. Questa nuova versione degli Avengers è stata, sia dal punto di vista narrativo ma anche da quello visivo, la base per le fondamenta del Marvel Cinematic Universe, risultando una sorta di canovaccio seguito dai Marvel Studios da Iron Man fino ad Avengers.

Jonathan Hickman ha invece legato il suo nome alla fase finale dell’Ultimate Universe: dopo aver narrato per un certo periodo le avventure degli Ultimates insieme ad Esad Ribic, al culmine della sua gestione delle serie degli Avengers ha messo in scena la grande saga Secret Wars, che ha visto la distruzione del Multiverso Marvel proprio dopo un’incursione tra l’Universo classico e quello Ultimate, che ha rappresentato la fine di quest’ultimo.

In seguito alla ricreazione del Multiverso, alcuni personaggi originari dell’Ultimate Universe sono sopravvissuti nell’universo classico 616, ovvero il secondo Spider-Man, Miles Morales, e the Maker, la versione di Reed Richards priva di moralità e compassione, molto distante dal Mr. Fantastic dei classici Fantastici Quattro.

Ma le strade delle due versioni di Reed si incroceranno perché in Ultimate Invasion Hickman farà tornare in scena gli Illuminati nella loro formazione classica: Mr. Fantastic, Black Panther, Iron Man, Namor, Dr. Strange e Black Bolt.

