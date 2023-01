Marvel: Spider-Man, Venom, X-Men e Avengers nel Free Comic Book Day 2023

Gli albi americani in omaggio pavimentano la strada per il futuro dei personaggi Marvel più importanti

In occasione del Free Comic Book Day 2023, il prossimo 6 maggio negli Stati Uniti, la Marvel ha deciso di riproporre la stessa line-up dell’anno scorso: un albo dedicato a Spider-Man e Venom e uno ad Avengers e X-Men, oltre ad un raccolta di storie brevi tratte dalle antologie Marvel’s Voices (con un inedito) e un albo dedicato ai più piccoli di Spidey & His Amazing Friends.

Free Comic Book Day 2023: Avengers/X-Men

L’anno scorso l’albo dedicato ad Avengers e X-Men ha introdotto la saga A.X.E.: Judgment Day, ovvero il crossover che ha coinvolto i due gruppi e gli Eterni. Quest’anno i dettagli sono ancora molto indefiniti. Sappiamo che tornerà in scena Capitan Krakoa, l’identità adottata per un certo periodo da Ciclope per mascherare la sua resurrezione quando il meccanismo mutante era tenuto segreto al mondo.

La prima storia dello scrittore di X-Men Gerry Duggan e dell’artista di X-Force Joshua Cassara “getterà le basi per la prossima evoluzione delle avventure dei mutanti, Fall of X“, mentre la seconda storia di Duggan e dell’artista Javier Garrón – anch’essa legata a “Fall of X” – presenterà la “nuova incredibile formazione” di una “nuova serie su un gruppo” in arrivo nel 2023.

Che si tratti di una nuova incarnazione degli Uncanny Avengers, la squadra “mista” di Vendicatori e X-Men nata all’indomani di Avengers vs X-Men una decina di anni fa?

Una terza storia nell’albo anticipa l’imminente titolo dello scrittore Jonathan Hickman e dell’artista Valerio Schiti, di cui sono state diffuse solo poche informazioni e immagini dopo l’annuncio di quest’estate, e che ora viene descritto come un’”epopea” al “crocevia tra scienza e magia”.

Free Comic Book Day 2023: Spider-Man/Venom

Anche nel 2023 Spider-Man e Venom sono accoppiati nell’albo per il Free Comic Book Day che offrirà ai lettori una storia che aggiornerà sull’attuale run di Amazing Spider-Man, tra cui “l’utilizzo a pieno potenziale” della nuova tuta di Peter Parker, potenziata dalla Osborn Tech, e la rivelazione degli “eccitanti piani per uno dei più feroci nemici dell’Uomo Ragno”.

Inoltre, il film si occuperà della storia “Summer of Symbiotes“, annunciata di recente, e offrirà “un’anteprima di una nuova epopea Marvel all’orizzonte”. Per quanto riguarda Venom, l’antieroe simbionte dovrà affrontare un nuovo cattivo.

Da notare sulla copertina di Patrick Gleason la presenza di The Maker, la “variante” malvagia di Reed Richards proveniente dall’Universo Ultimate, che si è già scontrato con Venom e con un’incarnazione dei Nuovi Vendicatori.

Gli altri albi

La storia inedita contenuta in Free Comic Book Day 2023: Marvel’s Voices vede protagonista Ironheart, dello scrittore John Jennings e dell’artista Paris Alleyne, e introduce una nuova avversaria per Riri WIlliams chiamata Khem, che sembra legata in qualche modo al vecchio avversario di Luke Cage Chemistro.

Infine l’albo dedicato a Spidey & His Amazing Friends sarà pieno di storie a fumetti di facile lettura, basate sulla serie di successo di Disney Junior, perfette per i lettori più giovani di età compresa tra i 5 e i 7 anni, inframezzate da pagine di attività interattive.