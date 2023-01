Le origini di Groot narrate in una nuova miniserie

Ad aprile Dan Abnett, co-creatore dell’incarnazione moderna dei Guardiani della Galassia insieme a Andy Lanning, torna sul personaggio di Groot per una nuova miniserie che narrerà le origini del personaggio.

Le origini di Groot sono state rivisitate molte volte nel corso degli anni: creato originariamente da Jack Kirby come un invasore spaziale per una storia breve su Tales to Astonish 13 del 1960, fino alla sua affiliazione con il gruppo che sarebbe poi diventato i Guardiani della Galassia durante la saga Annihilation: Conquest è sempre stato trattato come un generico mostro alieno

LEGGI ANCHE:



Il trailer di Guardiani della Galassia Vol 3

In seguito è stato rivelato da Abnett e Lanning, nelle storie in appendice alla mini Annihilators, che il Groot che si è unito ai Guardiani della Galassia non era lo stesso Groot visto in precedenze nelle storie ambientate sulla Terra, e le sue origini sono state successivamente narrate nella serie Groot del 2015. Ora Dan Abnett torna sulle origini di Groot con questa nuova miniserie.

Before Grootfall, witness Groot’s rise as a hero! 🌱 This April, see the thrilling mission that turned Groot into one of the galaxy’s greatest defenders in an all-new #MarvelComics limited series: https://t.co/kGIYJzNp5K pic.twitter.com/uMJNqap2sq — Marvel Entertainment (@Marvel) January 12, 2023

Abnett collaborerà con l’astro nascente Damian Couceiro, noto per il suo lavoro su Ghost Rider 2099 e X-Force, per riportare i lettori sul Pianeta X ed esplorare i primi giorni di Groot e scoprire la verità sulla sua casa e sulla sua specie. L’emozionante viaggio di Groot attraverso la galassia lo vedrà incrociare le strade con l’originale Capitan Marvel e introdurrà il lontano antenato di un altro Guardiano.

La serie arriverà nelle fumetterie giusto in tempo per la prossima incarnazione dei Guardiani della Galassia, scritta da Jackson Lanzing e Collin Kelly e disegnata da Kev Walker! Annunciata la scorsa settimana, la nuovissima serie regolare Guardians of the Galaxy prenderà il via dopo che una misteriosa minaccia, nota come GROOTFALL, spedirà gli eroi intergalattici in zone mai viste del cosmo Marvel! Anche se i dettagli su Grootfall non sono ancora stati spiegati, i fan possono essere certi che colpirà il cuore dei Guardiani e porterà a un tragico destino per l’alieno arboreo preferito da tutti. Il 2023 si preannuncia come un anno decisivo per Groot ed entrambe le serie si completeranno a vicenda in modo sorprendente!