I Guardiani della Galassia tornano nel 2023 con un western cosmico

Dopo un anno e mezzo di assenza dagli scaffali delle fumetterie, i Guardiani della Galassia tornano con una nuova serie in uscita ad aprile 2023.

Giusto in tempo per l’uscita nelle sale cinematografiche di Guardiani della Galassia Vol. 3, prevista per il 3 maggio in Italia, anche la versione cartacea degli avventurieri cosmici Marvel torna ad essere protagonista di una serie regolare, dopo la conclusione della precedente incarnazione nel settembre 2021, alla conclusione del crossover The Last Annihilation. Da allora, solo uno speciale uscito ai primi di novembre 2022, Guardians of The Galaxy: Cosmic Rewind, per promuovere l’attrazione omonina al parco Disney Epcot.

LEGGI ANCHE:



Il trailer di Guardiani della Galassia Vol 3

Across the stars…the Guardians of the Galaxy set out to rebuild their family. #MarvelNYCC 🛡️: https://t.co/yWNYPGOQMk pic.twitter.com/y06Cbwrxaz — Guardians of the Galaxy (@Guardians) October 8, 2022

Anticipata già alla New York Comicon, la nuova serie dei Guardiani della Galassia uscirà finalmente ad aprile 2023 e sarà firmata da Jackson Lanzing e Collin Kelly, il duo che ha scritto anche la miniserie Kang the Conqueror e attuali menti dietri Captain America: Sentinel of Liberty per i disegni di Kev Walker (ultimamente all’opera su Predator).

Nei giorni precedenti l’annuncio la Marvel ha pubblicato una serie di teaser che preannunciano una non meglia specificata “GROOTFALL”, che fa il paio con lo stemma ligneo dei Guardiani infranto.

GROOTFALL a quanto pare è una minaccia potentissima che costringerà i Guardiani a una nuova missione che metterà alla prova i loro limiti come famiglia ritrovata. Non solo spingerà la squadra al punto di rottura, ma la condurrà anche verso i più remoti confini dello spazio, dove incontrerà strani mondi che hanno un disperato bisogno dei Guardiani.

Un altro teaser ha mostrato i nuovi design ideati da Walker per il cast principale della nuova serie: Star-Lord, Gamora, Drax, Nebula e Mantis (spicca l’assenza di Rocket Raccoon), che richiamano atmosfere western e barbariche. Infine, è stata rilasciata la copertina del primo numero, realizzata da Marco Checchetto, insieme alla sinossi:

Un anno fa, i Guardiani della Galassia sono stati distrutti. Il loro futuro ottimistico è stato distrutto dal tradimento di uno di loro. Ora, percorrono le corsie spaziali di un angolo di galassia senza legge, cercando di sfuggire alla loro tragedia. Possono riscoprire il loro eroismo e la loro umanità sulla frontiera più desolata? Possono perdonare i fallimenti del loro passato? O svaniranno nell’oscurità, eternamente senza perdono?