Tra le uscite Planet Manga del 18 luglio 2024 troviamo l’esordio della serie Cold Blue, Hot Red di tomoni, una storia d’amore intensa e oscura in cui si intrecciano ossessione e passione.

Inoltre il secondo numero di Thunder3 e i nuovi numeri di grandi successi come Blue Lock, Cold Lonely Death, Ennead, Jinbocho Sisters, Mi Togli il Respiro e altri ancora.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 18 luglio 2024.

Le uscite Planet Manga del 18 luglio 2024

Cold Lonely Death 4

7,00 €

IL LATO NASCOSTO DI JUZO HAIKAWA

L’uomo dal volto sfregiato che ha attaccato in Hokkaido l’ispettore Jin Saeki e Kanon Hasumi sembra essere collegato direttamente al caso Haikawa e a quello dei trentatré di Kuratsuchi. Ma chi è, e perché li voleva uccidere?

True Beauty 12

14,90 €

IL WEBTOON DA MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Jugyeong rivede una sua vecchia compagna di scuola, Sujin. Sembra che all’amica le cose nel frattempo siano andate bene: ha un fidanzato, è una stella nascente dei social ed è più bella che mai. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché sotto tutta questa apparenza si nasconde un lato oscuro che può portare a un’oscurità ancora più profonda…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Blue Lock 25

7,00 €

UNA PARTITA DA NON PERDERE

Il match della Neo Egoist League che vede in campo il Bastard München contro la Ubers sta regalando una sfida senza precedenti. Mentre Isagi stupisce tutti con la sua nuova arma, il sorprendente calcio dei ragazzi di Marc Snuffy è pronto a rimescolare le carte in campo e ad alzare il livello oltre ogni aspettativa.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Mi Togli il Respiro 4

7,00 €

UNA TOCCANTE STORIA D’AMORE E DI MUSICA

Nonostante i rifiuti, Miyoshi non vuole lasciar perdere Shizuki, certo che sia colpa di Yano se il sassofonista ha deciso di limitarsi a suonare nella banda comunale. Tuttavia, la questione è ben più complicata perché Shizuki deve capire cosa desidera davvero

Hirano e Kagiura 4

7,00 €

LO SPIN-OFF DI SASAKI E MIYANO

Dieci secondi. È il tempo concesso a Kagiura per toccare Hirano, ogni giorno. Un accordo decisamente insolito, con cui il ragazzo spera di far capire al suo compagno di stanza cosa significa essere innamorati e stare insieme. E, mentre Kagiura si sforza di trattenere i propri sentimenti, Hirano cosa prova?

LO SPIN-OFF DEL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ennead 5

15,00 €

È TEMPO CHE LO SCONTRO PROSEGUA!

La sfida per il trono d’Egitto entra nel vivo. La nuova prova sembra ancora una volta più adatta a Seth che a Horus, perciò Maat interviene ponendo delle condizioni stringenti al dio della guerra. Una di esse in particolare si rivela estremamente deleteria per lui perché coinvolge il suo prezioso e adorato figlio, Anubi.

Consigliato a un pubblico maturo

Bakuman! 9

7,50 €

UN NUOVO METODO PER FARE MANGA!

Fino a che punto è lecito spingersi per disegnare un manga che scali le classifiche di gradimento? Il metodo escogitato da Tooru Nanamine è decisamente singolare e sta dando i suoi frutti, ma forse il ragazzo ha varcato un confine che non era il caso di oltrepassare. Inizia una sfida a colpi di manga con il duo Muto Ashirogi!

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 9

15,00 €

DAL DISEGNATORE DI DEATH NOTE

Il piccolo Ochi, il più promettente degli insei, rimane talmente intimorito dai progressi di Hikaru, che decide di avvalersi dell’aiuto di Akira Toya. Sebbene indirettamente, ora la sfida fra Hikaru e Akira continua.

Uncle From Another World 6

7,00 €

Lo zio di Takafumi sta costruendo dei legami sempre più forti con gli abitanti di Granbahamal. Alicia, l’elfa, Mabel e gli altri sono sempre pronti ad aiutarlo, anche nelle battaglie più ardue contro creature magiche dai poteri incredibili. Che si stia facendo finalmente dei veri amici? Allora oltre ai videogames c’è altro a questo mondo (e nell’altro)!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Sanda 3

7,50 €

LA NUOVA SERIE DELL’AUTRICE DI BEASTARS

La doppia identità di Sanda continua a seminare trambusto a scuola. Qualcosa però non va, e il ragazzo non sembra più in grado di trasformarsi in Santa Claus. Intanto, Ono riappare all’improvviso e, avendo infranto le regole, ora è più adulta. Purtroppo per lei, l’enigmatico preside Oshibu ha scoperto cosa ha combinato…

Bless 3

7,00 €

CHI DECIDE SE HAI TALENTO SEI SOLO TU

Per prepararsi al concorso U21, Aia comincia a fare da assistente a Ginga. Durante una sessione di trucco per una rivista, incontra Joe e i due sostengono una piccola sfida. Intanto, Jun affronta le selezioni da modella, aiutata da un immancabile Ooya. La strada verso la realizzazione dei propri sogni sembra farsi sempre più vicina!

Jinbocho Sisters 2

7,00 €

DALL’AUTRICE DI SING “YESTERDAY” FOR ME

Tre sorelle molto diverse e la libreria del nonno da gestire, con i suoi segreti. A Jinbocho, il quartiere delle librerie di Tokyo, Ichika cerca di soffocare i dolori di un amore non corrisposto, Minoru insegue un desiderio impossibile e Tsugumi inizia a intravedere il volto nascosto del ragazzo che è stato il suo primo amore…

Yawara! 9

15,00 €

Grazie a Fujiko, Yawara ha ricominciato a fare judo! Ora, però, la squadra dell’università Mitsuba dovrà affrontare l’ottava edizione della coppa Ajisai, e sul tatami ci sono avversarie davvero agguerrite. Ovviamente, Sayaka non perde l’occasione ed è pronta a sfidare la sua rivale…

Thunder3 2

7,00 €

Thunder3 2

Variant

9,90 €

CONTINUA IL MANGA PIÙ SORPRENDENTE DELL’ANNO!

Secondo, emozionante volume del folle manga di Yuki Ikeda! Nel mondo parallelo, Pyontaro e i suoi amici continuano a cercare un modo per liberare Futuba, rapita dagli alieni! Dopo aver salvato alcuni innocenti, il trio viene attaccato da una squadra di alieni armati… Consigliato ai fan di Gantz e Dead Dead Demon’s Dededede Destruction.

Cold Blue, Hot Red 1

7,50 €

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

Mihaya Hayami è una creatura enigmatica che nasconde segreti e intesse misteri. Arata Tomoyama, invece, è un ragazzo curioso, troppo curioso, quasi fosse una malattia, e ama risolvere enigmi e svelare misteri. Cosa potrebbe mai succedere se i due si innamorassero? Ossessione e passione si intrecciano in questa storia d’amore intensa e oscura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Blue Sky Complex 9

8,50 €