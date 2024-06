Ennead – RECENSIONE VOLUME 1

Nicola Gargiulo 2024-06-12T07:00:56+02:00 Autori: Mojito Data di uscita: 25 gen 2024 Tipo prodotto: Fumetti Pagine: 296 Formato: 15X21 Contiene:Ennead 1 Rilegatura: Brossurato fresato Interni: Colori

“Ennead” rappresenta una delle più affascinanti e originali interpretazioni dei miti egizi mai realizzate, intrecciando leggende antiche con temi contemporanei attraverso il genere Boys’ Love. Questo webtoon, interamente a colori, riesce a catturare l’attenzione grazie alla sua ambientazione unica e ai personaggi ben delineati, offrendo un’esperienza di lettura che va oltre il semplice intrattenimento.

Un Boys’ Love “particolare”

La trama di “Ennead” ruota attorno ai celebri miti di Iside e Osiride, e alla contesa tra Horus e Seth. Questi racconti, che hanno affascinato e influenzato la cultura per millenni, vengono reinterpretati con un tocco moderno che enfatizza gli aspetti emozionali e relazionali dei protagonisti. Il risultato è un mix di inganni, intrighi, battaglie e desiderio che riesce a mantenere i lettori incollati alle pagine, ansiosi di scoprire cosa succederà dopo.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di “Ennead” è la scelta dei personaggi. Ognuno di essi è tratteggiato con cura, non solo nei loro tratti fisici ma anche nelle loro personalità complesse. Iside, la dea della magia e della maternità, viene presentata come una figura potente e determinata, capace di grandi sacrifici per amore. Osiride, il dio della morte e della resurrezione, emerge come un personaggio tragico ma anche eroico, il cui destino è segnato da una profonda malinconia.

Personaggi complessi, profondi e vari

La rivalità tra Horus e Seth, fulcro della narrazione, è rappresentata con una profondità emotiva che va oltre il semplice conflitto mitologico. Horus, il giovane dio della guerra e della protezione, è spinto da un desiderio di vendetta ma anche da un senso di giustizia. Seth, il dio del caos e della distruzione, è dipinto non solo come l’antagonista ma come una figura tormentata, le cui azioni sono motivate da sentimenti complessi e contraddittori. La dinamica tra Horus e Seth esplora tematiche di potere, tradimento e desiderio in una maniera che è al contempo moderna e rispettosa delle radici mitologiche.

Il formato a colori del webtoon aggiunge un ulteriore livello di immersione. Le tavole sono ricche di dettagli, con una palette cromatica che evoca le atmosfere dell’antico Egitto. Gli sfondi, i costumi e i simbolismi sono realizzati con una precisione che testimonia un grande lavoro di ricerca e una profonda passione per il materiale originale. Questa cura nei dettagli visivi non solo arricchisce l’esperienza di lettura, ma aiuta anche a trasportare il lettore in un mondo lontano e affascinante.

Il tema del Boys’ Love è integrato in modo naturale nella narrazione, aggiungendo una dimensione ulteriore alle relazioni tra i personaggi. Le interazioni romantiche e le tensioni sessuali sono gestite con sensibilità e rispetto, evitando gli stereotipi e offrendo invece una rappresentazione autentica e coinvolgente. Questo aspetto del webtoon contribuisce a rendere “Ennead” una lettura affascinante per un pubblico variegato, che può apprezzare sia l’elemento mitologico che quello romantico.

In conclusione, “Ennead” è un’opera che riesce a coniugare perfettamente mito e modernità, offrendo una rivisitazione dei racconti egizi che è al contempo fedele e innovativa. Con i suoi personaggi complessi, la trama avvincente e le splendide illustrazioni, questo webtoon si distingue come un capolavoro del genere Boys’ Love e un must-read per tutti gli appassionati di mitologia e narrativa grafica.