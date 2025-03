Inuyashiki: L’ultimo Eroe, la recensione dell’omnibus

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di febbraio il primo volume di due dell’edizione omnibus di Inuyashiki: L’ultimo eroe. Inuyashiki è un manga seinen scritto e disegnato da Hiroya Oku, famoso tra i lettori giapponesi e occidentali per aver scritto e disegnato altri manga di successo come Gantz, che si è distinto durante la serializzazione per la sua storia avvincente e i suoi disegni dettagliati. Leggete insieme a noi Inuyashiki la recensione del primo omnibus.

Il manga racconta la storia di un gruppo di persone che vengono riportate in vita dopo la morte per partecipare a un gioco mortale condotto da una misteriosa sfera nera chiamata “Gantz”. Inuyashiki è un’ulteriore dimostrazione del talento incredibile di Hiroya Oku, in quanto riesce a catturare facilmente l’attenzione di tutti i lettori, anche quelli che non hanno mai letto nulla del mangaka in precedenza.

Gli eventi di Inuyashiki ruotano attorno al protagonista Ichiro Inuyashiki, che si presenta come un uomo anziano di cinquantasette anni, ma in apparenza sembra dimostrarne settantacinque. Ha una famiglia, una moglie e due figli, nessuno dei quali si prende cura di lui. Quando viene a sapere che ha solo tre mesi di vita si rende conto che mancherà solo al suo cane. Poco dopo aver realizzato questo viene ucciso dagli alieni in un atterraggio di fortuna. Egli viene ricostruito da loro come una macchina con un esterno umano. E da questo punto della narrazione del manga, nulla sarà mai più come prima per il protagonista.

Inuyashiki La recensione

Inuyashiki: L’ultimo Eroe un manga seinen scritto e disegnato da Hiroya Oku pubblicato da Kōdansha e serializzato sulla rivista Evening dal 2014 al 2017. Tutti i capitoli sono raccolti in 10 volumi tankōbon e in Italia è stato pubblicato da Planet Manga, etichetta di Panini Comics, dal 2015 al 2018. Il primo dei due volumi dell’edizione Omnibus di Planet Manga presenta ben 44 capitoli che sviluppano in modo frenetico tutto quello che accade a Tokyo.

La prima parte di Inuyashiki si concentra sul protagonista principale e sulla sua vita piuttosto normale e soprattutto solitaria. Nonostante abbia una moglie e due figli, nessuno si preoccupa di lui e tutti i suoi sforzi non vengono mai apprezzati. Come se non bastasse, gli viene diagnosticato un cancro e scopre di avere solo tre mesi di vita. Da questo punto si verifica un cambiamento permanente per il protagonista il quale, disperato, nel mezzo di una passeggiata notturna una meteora che si rivelerà un’astronave, si schianta al suolo coinvolgendolo. Gli alieni ricostruiranno il suo corpo, dandogliene un meccanico, ma che esteriormente, sembrerà umano. Ichiro scopre che il suo nuovo corpo possiede enormi poteri, ma allo stesso tempo sente di aver completamente perso ogni briciolo di umanità. Ritroverà uno scopo dopo aver salvato un senzatetto da un gruppo di teppisti, evento che lo aiuterà a capire che aiutare il prossimo lo fa sentire vivo. Inuyashiki riesce a precipitarsi sul luogo esatto delle persone in difficoltà sentendo nella sua testa la loro disperazione e in questo modo sventa spesso in tempo ogni tentato omicidio o violenza. Ma quando arriva troppo tardi esterna la sua travolgente tristezza, resa perfettamente dallo stile di disegno di Hiroya Oku incredibilmente dettagliato.

Nella seconda parte del primo volume i lettori seguiranno le vicende dell’esatta antitesi di Inuyashiki. Si tratta di un ragazzo adolescente di nome Hiro Shishigami, il quale proprio come il protagonista, si trovava nello stesso punto in cui era precipitata l’astronave. A differenza di Ichiro, Hiro utilizza i suoi poteri per scopi esattamente opposti quindi non per salvare, proteggere e guarire ma per uccidere e imporsi come Dio. Senza una vera premeditazione, infatti, commette ben 15 omicidi a sangue freddo introducendosi in abitazioni private per sterminare tutte le famiglie residenti traendone soddisfazione. L’unica persona verso la quale mostra ancora umanità è sua madre, che si toglierà la vita quando scoprirà gli atti omicidi di suo figlio. Questo evento spinge Hiro a utilizzare i suoi poteri per salvare e guarire più persone possibile, proprio come Inuyashiki. Nonostante questo, il protagonista è sempre sulle tracce di Hiro per fermarlo definitivamente per tutti i crimini che ha commesso e per i quali non potrà mai perdonarlo.

Il punto di forza di Inuyashiki: L’ultimo Eroe è senza dubbio l’aspetto grafico. Hiroya Oku mette in mostra il suo straordinario talento disegnando tavole mozzafiato ricche di dettagli realistici che tengono gli occhi dei lettori incollati. I disegni del mangaka rendono tutte le scene di azione incredibilmente dinamiche sviluppate anche attraverso tante vignette. Lo stesso vale per le numerose scene di violenza estrema che possono portare i lettori a un forte senso di disagio. Un altro punto positivo è la dinamicità della narrazione, che alimenta senza sosta la curiosità di scoprire gli sviluppi della storia. Tuttavia nei primi 44 capitoli del volume Inuyashiki e Hiro non si incontrano mai e questo potrebbe in un certo senso deludere i lettori che si aspettano un rapido confronto tra i due. Probabilmente è una scelta narrativa del mangaka per mettere in risalto i due personaggi parallelamente, mostrando i loro obiettivi, la loro visione di vita e l’utilizzo opposto degli stessi poteri.

