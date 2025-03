Cat’s Eye – Occhi di Gatto: la recensione della nuova edizione

Planet Manga ha proposto la nuova edizione di Cat’s Eye, famoso in Italia come Occhi di Gatto. Si tratta senza dubbi di uno di manga shonen polizieschi e d’azione più importanti e rappresentativi del periodo in cui è stato serializzato. Inoltre è scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, che si è fatto un nome in Giappone e in tutto il mondo con altre opere altrettanto famose come City Hunter e Angel Heart. È fra i mangaka che meno si è lasciato influenzare dal mercato internazionale e dai gusti delle nuove generazioni occidentali e questo è attestato dal fatto che è stato tra i primi mangaka ad opporsi all’occidentalizzazione dei manga. Cat’s Eye è uno dei manga più famosi di tutti i tempi, con oltre 18 milioni di copie vendute e per questo una pietra miliare dei manga degli anni ottanta.

Cat’s Eye narra le vicende di un abilissimo ladro, capace di trafugare qualsiasi opera d’arte sotto il naso della polizia e che non ha mai lasciato il minimo indizio sulla propria identità. Dietro questo criminale si celano in realtà le sorelle Rui, Hitomi e Al Kisugi, pronte a tutto pur di mettere le mani sui dipinti del padre, scomparsi da un giorno all’altro insieme alla sua collezione. Quello che colpisce è che il modus operandi delle tre ladre è quello di avvisare sempre la polizia sul luogo, orario e opera su cui hanno messo gli occhi lasciando un biglietto firmato “Cat’s Eye”. La loro identità criminale è mascherata dalla normale gestione di un caffè che si chiama proprio come l’inafferrabile scassinatore. Ma nessuno, nemmeno l’ispettore Toshio Utsumi, nonché fidanzato di Hitomi, del tutto inconsapevole dell’identità segreta delle sorelle sembra in grado di fermarle.

Cat’s Eye – Occhi di gatto è un manga shonen scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 1981 al 1985. È uno dei manga più famosi di tutti i tempi e ha venduto oltre 18 milioni di copie. In Italia Cat’s Eye è stato pubblicato da Star Comics dal 1999 al 2000, mantenendo sia il titolo che i nomi dei personaggi ma inserendo il sottotitolo Occhi di gatto. Nel 2012 è stata pubblicata una riedizione in 15 volumi da Panini Comics, basata sulla giapponese Complete Edition. Planet Manga ha pubblicato il primo dei 18 volumi della nuova edizione del manga Occhi di Gatto, che racchiude i primi 18 capitoli.

Nella prima parte del manga è possibile seguire le tre ladre in azione portare a termine i loro furti in maniera impeccabile e senza troppi sforzi. E in effetti quasi tutti i capitoli seguono la stessa linea narrativa che è scandita da brevi episodi autoconclusivi. Ogni nuovo capitolo si apre con le tre sorelle che scelgono il quadro su cui vogliono mettere le mani, seguito dall’ispettore Toshio che si reca nel café ragazze dove spiffera ogni singola informazione strettamente riservata. Questo accade perché Toshio è il fidanzato di una delle tre sorelle, Hitomi, la quale è innamorata di lui ma cerca di sfruttare questa situazione per estorcere più informazioni possibile. Alla fine di ogni capitoli, il furto va in porto e Toshio rimane a bocca asciutta e furente promette di riuscire a fermare la ladre nel loro prossimo tentativo di furto.

Nella seconda parte di Cat’s Eye Hōjō introduce due nuovi personaggi, ossia l’ispettrice di polizia Mitsuko Asatani e un altro ladro noto come il Topo. Quest’ultimo è in realtà Masato Kamiya, un giovane reporter e segretamente un ladro di gioielli e opere d’arte. In questo modo il mangaka rende la narrazione più intrigante ed entusiasmante, soprattutto quando Mitsuko Asatani intuisce che le tre sorelle sono il ladro sotto il nome di Cat’s Eye, ma non riesce mai a trovare le prove per poterlo dimostrare. Allo stesso modo quando Masato Kamiya entra in azione si scatena inevitabilmente una rivalità tra ladri. La terza parte invece rende la trama molto più intrigante dal momento in cui le tre sorelle scoprono che il loro padre, Michael Heinz, che credevano morto in realtà è ancora vivo.

Cat’s Eye è ricco di siparietti e momenti ironici, soprattutto quando c’è Toshio di mezzo, ma non mancano momenti dolci e teneri dettati dalla coppia Toshio-Hitomi. I due non mostrano mai segni di affetto come un abbraccio o un bacio, ma sono molto legati e lo dimostrano essendoci sempre l’uno per l’altro. Il fatto che Hitomi sia una ladra e Toshio un poliziotto alimenta costantemente la curiosità del lettore, che vorrebbe subito vedere in che modo il poliziotto scoprirà la vera identità della sua ragazza e cosa succederebbe tra i due. Va anche detto che Occhi di Gatto risulta un po’ troppo prevedibile in quanto molto ripetitivo anche se le dinamiche si spostano su altri e nuovi personaggi. Dal punto di vista dei disegni, Tsukasa Hojo dimostra il suo tratto raffinato e dettagliato. I personaggi sono espressivi, molto carismatici e racchiudono l’influenza artistica degli anni 80.

