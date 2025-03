Kokoro no Program – RECENSIONE

La casa editrice italiana Planet Manga ha pubblicato nel 2025 il primo volume di Kokoro no Program. Si tratta di un manga shonen che mescola la fantascienza ai sentimenti dei protagonisti principali. Gli eventi ruotano attorno a Usami Kyu, uno studente della scuola elementare che si ritrova a condividere casa sua e la sua stanza con Ichiko, un robot dalle sembianze femminili che cerca di scoprire e il cuore delle persone. I due iniziano a convivere insieme e a condividere gli stessi ambienti sociali. Usami Kyu è un ragazzino che vive solo con sua madre la quale, poiché da sola, si farà aiutare nelle faccende domestiche da un robot dall’aspetto femminile e dall’età di Kyu. Ichiko si mostra fin dalle prime pagine dei primi capitoli molto paziente e desiderosa di imparare e fare del suo meglio, non senza qualche difficoltà. Kyu è anche molto amico della sua amica di infanzia Ai Irie, che a sua volta tiene molto a lui al punto da percepire la vicinanza di Ichiko come una “minaccia” per il loro rapporto.

Kokoro no Program, la recensione

Kokoro no Program è un manga sentimentale e di fantascienza scritto e disegnato da Hinata Nakamura e si tratta di un rifacimento di un dojinshi che lei stessa aveva disegnato nel 2017 con l’intenzione di ricevere una serializzazione. L’obiettivo di Nakamura è di trattare una storia in cui possa esistere un mondo parallelo in cui è possibile che dei robot simili agli esseri umani possano convivere con loro e sviluppare una vera e propria umanità con dei sentimenti. Il primo volume di Kokoro no Program, la cui serializzazione si è conclusa in quattro volumi, racchiude sei capitoli e un capitolo extra che permettono ai lettori di tuffarsi nelle vicende legate a Usami Kyu. Si tratta del protagonista principale che è molto legato alla sua amica di infanzia e compagna di classe, Ai Irie, con la quale trascorre la maggior parte del tempo anche in contesti extra scolastici. Tuttavia il loro rapporto inizierà a subire delle “interferenze” non appena una ragazza-robot di nome Ichiko entrerà nelle loro vite. Ichiko convive con Kyu e sua madre perché è la creazione del padre del protagonista, sempre assente. Non si sa se sia tragicamente scomparso, tuttavia Kyu lo ricorda con estrema nostalgia e tiene tanto a tutto quello che gli ha insegnato e lasciato.

Nella prima parte del primo volume i lettori conoscono da vicino i tre personaggi e le loro personalità. E poiché parliamo di due adolescenti e un robot che vuole scoprire e conoscere il cuore, la situazione è molto delicata da descrivere. Quello che Hinata Nakamura cerca di narrare è una situazione sentimentale fatta di dubbi, domande, paura di sbagliare e di ferire o perdere la persona a cui quale si tiene di più. Si potrebbe parlare di primi innamoramenti e dalle situazioni che si vedono nel primo volume di Kokoro no Program è proprio così, tuttavia il tutto viene raccontato tramite gli occhi dei protagonisti, ossia di adolescenti che scoprono man mano questi sentimenti per la prima volta. Per tutti i sei capitoli Kyu, Ai e Ichiko sono in costante conflitto interiore e alla ricerca di risposte su quello che provano.

Uno dei punti di forza che emerge dal primo volume in questione è un forte senso di coinvolgimento tra i protagonisti e quello che provano e i lettori. Sicuramente molte dinamiche presenti in Kokoro no Program sono già affrontate in altre opere, ma per i più romantici non stanca mai vivere questi viaggi sentimentali insieme ai protagonisti, anche per gli adulti che, nonostante non siano ragazzini delle scuole medie, potranno rivivere quanto apparentemente dimenticato o superato. I disegni sono un altro aspetto importante, in quanto si adattano e supportano perfettamente le tematiche legate all’amore e all’insicurezza tra gli adolescenti.

Tuttavia l’aspetto che potrebbe confondere i lettori è che per buon parte dei primi capitoli la tematiche principali sono l’amore, la gelosia e la rivalità, ma nelle ultime pagine conclusive del primo volume debutta un nuovo robot, sicuramente correlato a Ichiko. Sarebbe stato interessante vedere l’arrivo di questo nuovo personaggio qualche capitolo prima per scoprire in che modo avrebbe cambiato gli eventi del manga, spezzando un’oggettiva monotonia dei temi affrontati.

