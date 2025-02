Le uscite Planet Manga del 13 febbraio 2025

Tra le uscite Planet Manga del 13 febbraio 2025 troviamo l’esordio di Kokoro No Program, miniserie in 4 volumi di Hinata Nakamura, intensa storia di un androide domestico che deve imparare cosa vuol dire avere un cuore.

Inoltre proseguono grandi successi come Shangri-La Frontier (anche nella consueta versione Expansion Pass), Sakamoto Days, Spy x Family, The Elusive Samurai e tanto altro ancora.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 febbraio 2025.

Agente 008 29

5,90 €

CONTINUA IL TENTATIVO DI LIBERARE L’ISTITUTO NAKANO DALLE FORZE DOGURA MAGURA

Dopo l’inaspettata conclusione dello scontro fra il professor Iceman e Ludus, ecco la battaglia fra il team Alpha 1 e Asuya. Una sfida nel corso della quale scopriremo nuovi e importanti dettagli sul passato di alcuni ragazzi.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas: Il Mito di Hades 23

Manga Saga 91

5,20 €

LA FORZA DI UN UOMO. IL POTERE DI UN DIO

Lo scontro fra Tenma e Partita si è concluso: ora il Saint di Pegasus può andare incontro al destino con una nuova consapevolezza. Intanto, Regulus di Leo ha sfidato Rhadamanthys di Wyvern: un altro confronto epico sta per cominciare.

The Bugle Call 5

7,00 €

UN TEMIBILE POTERE

Il gruppo di Lucas parte per una missione di infiltrazione in Normandia, a caccia della Ghirlanda. Il ducato di recente annesso ai territori dell’impero di Erin è chiamato il paese degli schiavi per la presenza del Ramiensis Plurivita… Consigliato ai fan di Berserk e Kingdom.

Heart Gear 7

5,20 €

QUALI SEGRETI CELANO LE MURA DI HEAVEN LAND, LA CITTÀ UTOPICA DEI GEAR?

Roue lo scoprirà presto, poiché è l’unico luogo dove può far tornare in vita Zett. Nell’atto finale dell’avventura sci-fi dell’autore di Black Torch, gli amministratori della città le pongono una condizione per esaudire il suo desiderio.

The Elusive Samurai 12

Manga Mega 67

5,90 €

UN TERRIBILE CONTO ALLA ROVESCIA

Cosa si prova a tornare al paese natio dopo anni di assenza forzata? Tokiyuki si gode la bellezza di Kamakura assieme ad amici e alleati, ma incombe lo scontro con l’esercito del dominatore che non ha nulla di umano: Ashikaga Takauji.

SpyxFamily 14

5,50 €

IL MONDO POTREBBE DIPENDERE DAI SUCCESSI SCOLASTICI DI ANYA

La giovane protagonista è alle prese con una missione impossibile: superare gli esami di fine quadrimestre. E ha un altro difficilissimo compito: convincere Damian a farle da cavaliere al ballo della scuola. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Moriarty The Patriot The Remains 3

Manga Storie Nuova Serie 96

5,20 €

COS’HA A CHE FARE CON TUTTO QUESTO IL SIGNORE DEL CRIMINE?

I Moriarty hanno organizzato un gioco di sopravvivenza. Gli uomini di William si concentrano sulla sfida, che si trasforma in un complotto ai danni di uno dei partecipanti. Intanto a Londra Lestrade chiede aiuto a Sherlock per risolvere un caso impossibile…

Kindergarten Wars 3

Manga Choice 30

5,20 €

NUOVA MINACCIA SUL KINDERGARTEN NOIR

Natasha ha assaltato l’asilo ed è alla ricerca di Rita. Convinta che la strega sia l’unico avversario alla sua altezza, la spietata killer attacca senza sosta. Ma davanti ai colleghi e ai bambini in pericolo, qualcosa si risveglia in Rita… Consigliato ai fan di Sakamoto Days.

Kokoro No Program 1

7,50 €

UNA RAGAZZA ROBOT IN CERCA DEL PROPRIO CUORE

Il progetto Kokoro no program prevede l’affidamento di un robot a una famiglia come supporto nelle faccende domestiche e per trasmettere emozioni alla macchina. È così che a Kyu e a sua madre si unisce l’androide che rivoluzionerà la loro vita: Hichiko.

Shangri-La Frontier 18

5,50 €

SI TORNA NEL MONDO DI SHANFRO

Dopo l’infuocata sfida nell’arena della Global Game Competition, Sunraku riuscirà a eliminare i Guardiani del Sigillo che proteggono le quattro torri di R’lyath? Ma, soprattutto, sarà possibile radunare tutti i membri della squadra per la battaglia contro Kthanid?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier Expansion Pass 18

8,50 €

LA SECONDA PARTE DEL RACCONTO DUEPA… GO!

Prosegue la sfida a Duel Masters, il gioco di carte collezionabili che spopola in Giappone, fra Kei, Megumi, Rakuro e Towa. Un drago imponente, un robot con intelligenza superumana, un malvagio imperatore, un saggio incantatore… Chi sarà a primeggiare?

Sakamoto Days 17

5,50 €

LA MOSTRA DEI SICARI DEL SECOLO SI TRASFORMA IN UN CAMPO DI BATTAGLIA

Non è bello girare con una bomba in corpo, soprattutto se a piazzarla è stata il tuo capo, che fra l’altro non vede l’ora di assistere all’esplosione. Ma per qualche strano motivo a Mafuyu va bene essere coinvolto nel piano dinamitardo di Slur…

Make the Exorcist Fall in Love 5

7,00 €

IL MOMENTO DECISIVO DELLO SCONTRO CON BEELZEBUB

Quali vette di crudeltà può raggiungere il demone che incarna il peccato della gola? Sotto i suoi attacchi, l’esorcista più forte del mondo vacilla, mentre la donna che quest’ultimo dovrebbe proteggere, Imuri Atsuki, potrebbe restare gravemente ferita