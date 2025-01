Sakamoto Days: l’anime ha introdotto delle differenze dal manga?

L’anime di Sakamoto Days ha debuttato sul piccolo schermo durante la stagione invernale di quest’anno ed è già un enorme successo. La serie adatta gli eventi del manga pubblicato su Weekly Shonen Jump di Yuto Suzuki che segue un ex sicario, Taro Sakamoto. L’anime ha pubblicato finora tre episodi, introducendo diversi personaggi. La storia prende una svolta drastica nel secondo episodio quando scopriamo che Taro ha una taglia di un miliardo di yen sulla sua testa.

Nonostante faccia del suo meglio per vivere una vita pacifica con la sua famiglia, Taro si ritrova di nuovo catapultato in un mondo pericoloso. Non solo deve sconfiggere i sicari che vogliono riscuotere la sua taglia, ma deve anche scoprire la persona responsabile che l’ha diffusa.

La taglia sta anche mettendo in pericolo la sua famiglia, ma fortunatamente Shin lo aiuta. L’anime di Sakamoto Days ha avuto molti elogi per i suoi colori vivaci e l’animazione sorprendente. Mentre il primo episodio adatta completamente il capitolo di debutto, i cambiamenti rispetto al manga si sono visti nel secondo episodio. L’anime ha introdotto Lu Shaotang apportando notevoli modifiche rispetto al manga. Dal momento che il ritmo è molto più veloce nell’anime, potremmo aspettarci altri cambiamenti nei prossimi episodi.

Per introdurre Lu Shaotang in precedenza, l’anime rimuove diverse scene dal capitolo 2. Dopo aver rimproverato Taro e averlo minacciato di divorziare, Aoi si pente di essere stata così dura con lui. Ne parla con un’amica mentre fa shopping, che la conforta prima che si separino. Inoltre, Shin e Taro incontrano un anziano agente di polizia in pattuglia che li avverte delle rapine nella zona. Aoi è a bordo di un autobus pubblico, che viene dirottato da un gruppo di teppisti arrabbiati per il fatto che il loro manga preferito sia stato tagliato.

Nonostante la situazione pericolosa, Aoi è preoccupata solo per lo scioglimento del gelato, poiché sa che tornerà a casa tardi. Mentre si dirigono verso una consegna, Taro e Shin scoprono che l’autobus di Aoi è stato dirottato. I dirottatori vogliono schiantare l’autobus contro l’edificio Shuei, la casa editrice che ha cancellato il loro manga preferito. Trovano strana la reazione di Aoi, che esprime la sua fiducia in Taro.

Dato che Aoi sa che la salverà nonostante le circostanze, non deve far altro che aspettare che arrivi. La scena nel manga passa poi a un flashback che era stato incluso nel secondo episodio. Taro e Shin sconfiggono facilmente i dirottatori mentre l’ex più grande sicario nasconde il volto con una buffa maschera. Aoi si scusa per la mattinata e promette di cucinare una cena speciale secondo la regola di famiglia numero 12.

Inoltre, l’anime ha rimosso completamente il capitolo 3 in cui l’agente Nakase era intenzionato a catturare Taro per tutti i danni che aveva causato durante l’incidente del dirottamento dell’autobus. Crede che un uomo che ha fatto ricorso alla violenza sia colpevole tanto quanto i colpevoli. Più tardi, mentre cerca l’uomo mascherato, senza sapere che è Taro, si mette nei guai e Taro la salva. L’anime continua con il capitolo 4 incentrato sulla presentazione di Lu.

Fonte – Comicbook