Spy x Family: il passato di Anya è più triste del previsto?

L’ultimo capitolo di Spy x Family ha scosso i fan con un dettaglio sorprendente: per la prima volta, è apparsa la madre biologica di Anya. Questo piccolo ma significativo indizio ha acceso il dibattito tra i lettori, portando a numerose teorie sul passato della bambina e sul suo legame con la misteriosa struttura di ricerca da cui proviene.

Tra le speculazioni più accreditate, una in particolare ha attirato l’attenzione dei fan: sia Anya che sua madre sembrano indossare camici da ospedale, come suggerito dai lacci visibili sulla schiena. Questo dettaglio, evidenziato dagli utenti della community di Spy x Family su Reddit, suggerisce che la madre di Anya potrebbe essere stata coinvolta negli stessi esperimenti che hanno conferito alla bambina i suoi poteri telepatici.

Anya e sua madre erano soggetti di esperimenti?

Sappiamo molto poco delle origini di Anya e di ciò che le è accaduto prima di incontrare Loid Forger, ma questa nuova rivelazione potrebbe finalmente dare ai lettori qualche risposta. Alcuni ipotizzano che la madre di Anya fosse una cavia umana nella stessa struttura di ricerca da cui la bambina è riuscita a fuggire.

Un altro dettaglio interessante riguarda una frase pronunciata dalla madre di Anya, che parla di uccelli e libertà. Questo ha portato alcuni fan a ipotizzare che sia riuscita a scappare, ma abbia dovuto lasciare indietro la figlia. Altri invece temono che la sua fuga sia stata ostacolata, portando alla sua morte.

Come sottolineato da un utente, questa teoria potrebbe spiegare come Anya sia riuscita a scappare dalla struttura nonostante la sua giovane età. È possibile che la madre abbia sacrificato la propria vita per garantire la fuga della bambina, un’ipotesi che combacia con la reazione emotiva di Anya quando, nel primo capitolo della serie, viene interrogata sul suo passato e scoppia in lacrime.

La madre di Anya è ancora viva?

Molti fan si dividono su questa possibilità. Alcuni sostengono che la madre di Anya sia ancora viva, e che possa essere reintrodotta nella storia come un personaggio chiave in un prossimo arco narrativo. Altri, invece, credono che il suo destino sia già segnato: come spesso accade negli anime, una madre misteriosa e scomparsa equivale quasi sempre alla morte del personaggio.

Un’ulteriore possibilità è che Anya abbia rimosso i suoi ricordi legati alla madre per proteggersi dal trauma. Questo spiegherebbe perché, nonostante la reazione emotiva iniziale, non abbia mai cercato attivamente di ritrovarla o di scoprire di più sul proprio passato.

Spy x Family sta per raccontare il passato di Anya?

Con la serie che sta pian piano rivelando dettagli sul passato di Donovan Desmond e sui suoi legami con la telepatia, potrebbe essere solo questione di tempo prima che Spy x Family dedichi un intero arco narrativo alle vere origini di Anya.

Tatsuya Endo potrebbe aver seminato indizi sin dall’inizio della serie, preparandosi ora a svelare una verità più tragica e dolorosa del previsto. Se la teoria del sacrificio della madre dovesse rivelarsi vera, i fan dovranno prepararsi a un arco narrativo emotivamente devastante.

Fonte Comic Book