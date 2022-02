Judgment Day, Hellfire Gala e non solo in Free Comic Book Day: Avengers/X-Men

L’annunciato speciale Free Comic Book Day: Avengers/X-Men non conterrà solo il preludio di Judgment Day, come previsto, ma anche l’introduzione all’annuale Hellfire Gala e l’esordio di un nuovo personaggio, Bloodline.

Si tratterà di uno dei tre speciali Free Comic Book Day che verranno distribuiti gratuitamente nel giorno della ricorrenza, che quest’anno cade il 7 maggio. Gli altri due saranno una speciale antologia Marvel’s Voices (con il ritorno in scena di Moon Girl & Devil Dinosaur) e un albo che anticiperà il futuro di Amazing Spider-Man e Venom.

Ma sicuramente l’albo più interessante del terzetto sarà Free Comic Book Day: Avengers/X-Men, dato che segnerà il via di due eventi molto attesi, Judgment Day e l’Hellfire Gala.

Come annunciato ieri, il prossimo evento Marvel Comics vedrà la luce quest’estate, scritto da Kieron Gillen con disegni di Valerio Schiti. In Judgment Day gli Avengers cercheranno disperatamente di evitare una guerra tra gli Eterni e gli X-Men. I fan potranno osservare per la prima volta il conflitto in una storia preludio di Gillen e del disegnatore Dustin Weaver contenuta in Free Comic Book Day: Avengers/X-Men.

Ma quest’estate arriverà anche il secondo Hellfire Gala, l’annuale evento mondano degli X-Men. Nella scorsa edizione, il genere mutante ha terraformato Marte e ha annunciato una nuova squadra di X-Men. Cosa potranno avere in serbo per l’Universo Marvel questa volta? Lo scopriremo in una storia introduttiva dello sceneggiatore di X-Men Gerry Duggan e dell’artista Matteo Lolli.

Inizialmente Duggan aveva dichiarato che quest’anno l’Hellfire Gala, durante il quale verranno rivelati i risultati dell’ultimo X-Men Vote, non si sarebbe esteso a tutte le serie mutanti come la prima edizione, ma sarebbe rimasto limitato ad un solo speciale. Dal momento che quanto meno Immortal X-Men e probabilmente anche la sua X-Men saranno coinvolte in Judgment Day, difficilmente l’Hellfire Gala troverà spazio nello stesso momento sulle serie regolari.

Infine ci sarà l’esordio di un nuovo, misterioso personaggio chiamato Bloodline, in una storia di Danny Lore e Karen Darboe di cui non è stato rivelato alcunché. L’albo sarà distribuito anche in una versione variant limitata (modalità curiosa per un albo gratuito) con una cover firmata da Peach Momoko.