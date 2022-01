Aperte le votazioni per X-Men Vote 2022: ecco i candidati

Come avevamo anticipato, si sono aperte le votazioni per X-Men Vote 2022: ecco tutti i candidati, accompagnati dai loro manifesti elettorali.

Come l’anno scorso, il vincitore della votazione entrerà nella formazione degli X-Men, che sarà annunciata a giugno, nella nuova edizione del Galà Infernale. Si può votare fino al 13 gennaio all’indirizzo marvel.com/xmenvote

X-Men Vote 2022: ecco i candidati

Armor (Corazza)

Introdotta nello storico ciclo di Astonishing X-Men di Josh Whedon e John Cassaday, Hisako Ichiki è una giovane mutante giapponese capace di sfruttare l’energia psichica degli spiriti dei suoi antenati per formare una corazza psichica attorno a sé. Da sempre una degli studenti più brillanti degli X-Men che spesso l’hanno sfruttata anche sul campo di battaglia, negli ultimi tempi ha affiancato i Nuovi Mutanti ed è entrata nello staff di S.W.O.R.D.

Valanga (Avalanche)

Mutante greco con il potere di provocare terremoti, Dominikos Petrakis è stato un membro della Confraternita dei Mutanti guidata da Mystica, per poi entrare al servizio del governo come membro della Freedom Force. Dopo essere stato ucciso da Teschio Rosso per sfruttarne i poteri in un attacco terroristico, è uno dei tanti mutanti risorti dopo la fondazione di Krakoa.

Bling!

Studentessa degli X-Men, Roxanne “Roxy” Washington è la figlia di due famosi rapper, Daddy Libido e Sexy Mutha. Studentessa brillante come la sua attuale compagna ragazza Mercury, Roxy ha una pelle diamantina, superforza e può anche sparare dei dardi di diamante.

Firestar

Personaggio nato nella serie animati anni ‘80 Spider-Man e i suoi Fantastici Amici, Angelica Jones è stata introdotta nel Marvel Universe come una giovane mutante allieva della Massachusets Academy di Emma Frost. Abbandonato il gruppo mutante, è stata una dei fondatori dei New Warriors, per poi entrare anche negli Avengers insieme al suo ex-fidanzato Justice. In tempi recenti ha sconfitto un cancro dovuto ai suoi poteri di controllo delle microonde e ha collaborato saltuariamente con gli X-Men, senza però prendere la cittadinanza krakoana.

Gentle

Primo wakandiano ad entrare negli X-Men, Nezhno Abidemi ha il potere di incrementare esponenzialmente la sua massa muscolare, potenziata anche dai tatuaggi al vibranio che ricoprono il suo corpo. Spesso sotto la protezione personale di Tempesta, Gentle ha un animo pacifico e poco portato al conflitto.

Gorgon

Vero e proprio bambino prodigio, Tomi Shishido ha il potere mutante di tramutare in pietra chiunque incroci il suo sguardo, oltre ad una leggera telepatia. Reclutato dal leader dell’Hydra Kraken che gli ha donato la leggendaria spada Godkiller, Gorgon ha scalato poi i ranghi della Mano, diventando un leader della setta di ninja. Unitosi alla nazione krakoana, è morto su Altromondo fronteggiando le schiere della Spada Bianca. Riportato in vita su Krakoa, la sua personalità ha subito grossi sconvolgimenti come tutti coloro morti su Altromondo e poi riportati in vita.

Micromax

Scott Wright è un mutante inglese con il potere di alterare le sue dimensioni e la sua massa. Al servizio dei servizi segreti di sua Maestà e spesso alleato del gruppo mutante Excalibur, si è unito anche ad altre organizzazioni come O.N.E. o Vanguard. Da quanto è stata fondata Krakoa si è però trasferito sull’isola mutante.

Penance

Monet St. Croix, in passato nota anche come M, è l’emblema della perfezione: bellissima, ricchissima, superforte, invulnerabile, dotata di telepatia e in grado di volare. Reclutata dagli X-Men nella formazione giovanile Generation X, ha poi lavorato nella rete di supporto globale dei mutanti X-Corp. In seguito allo scioglimento dell’organizzazione, ha fatto parte dell’agenzia investigativa mutante X-Factor. Attualmente è a CXO, insieme ad Angelo, della rinnovata X-Corp, la holding finanziaria che si occupa di gestire gli affari krakoani.

Syrin

L’irlandese Theresa Rourke Cassidy è la figlia di Banshee, storico membro degli X-Men dal potente urlo sonico. Ereditati gli stessi poteri del padre, dopo una breve carriera criminale plagiata dallo zio Black Tom Cassidy, ha fatto parte dei Fallen Angels, un estemporaneo gruppo di giovani mutanti, prima di militare a lungo in X-Force. Dopo essersi unita all’agenzia investigativa X-Factor, è diventata l’avatar della dea celtica della morte Morrigan, una maledizione da cui è stata liberata in tempi recenti dalla nuova incarnazione di X-Factor.

Surge

Dotata di poteri elettrici e supervelocità, Noriko Ashida è stata uno dei capoclasse e leader delle formazioni giovanili nel periodo precedente ad House of M. Dopo un’esperienza traumatica nel Limbo con il resto dei New X-Men, ha abbandonato i ruoli di responsabilità e, pur restando sempre nel corpo studenti degli X-Men, è lentamente scivolata nelle retrovie.