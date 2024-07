One Piece mostra un nuovo trailer incentrato su Kuma

Il manga di One Piece ha riportato al centro dei riflettori diversi personaggi secondari, lasciati in disparte per diverso tempo. Uno di questi è senza dubbi Bartholomew Kuma. Il personaggio in questione ha sicuramente rappresentato una parte importante della serie per diverso tempo, anche se sempre nell’ombra. Mentre Eiichiro Oda continua a riunire gli eroi e i villain della Rotta Maggiore prima di concludere definitivamente la serie shonen più importante di sempre, Kuma si è rivelata una parte fondamentale dell’arco dell’Isola del Futuro. Con la figlia Bonney che cerca di salvare il corpo e il cervello di suo padre, non dovrebbe sorprendere che Kuma sia diventato un grande personaggio. Nel promuovere il primo arco narrativo della saga finale di One Piece, Weekly Shonen Jump ha condiviso un nuovo trailer che raccoglie gli alti e bassi del cyborg.

Sebbene Kuma fosse sotto il controllo del Governo Mondiale da parecchio tempo, le cose stanno iniziando a cambiare grazie agli eventi che si svolgono nell’Arco di Egghead. Riuscendo finalmente a farsi valere ancora una volta, Kuma cerca di proteggere sua figlia e nel frattempo ha anche colto l’occasione per sferrare un colpo devastante ai Cinque Astri di Saggezza. Sebbene Rufy ora sia uno dei quattro Imperatori e sia molto potente grazie al suo Gear Fifth, ottenere un alleato forte come Kuma rappresenta una spinta tanto necessaria per le possibilità dei Cappelli di Paglia di fuggire dall’isola e proseguire il loro viaggio.

Il manga di One Piece ha condiviso un trailer più lungo che tocca alcuni dei recenti grandi momenti dell’arco di Egghead incentrato su Kuma. Nell’anime, la saga finale ha recentemente visto Bonney entrare in contatto con la memoria di suo padre, rivivendo così i primi giorni di suo padre e gli abusi che ha subito.

Anche se questa è la saga finale dei Pirati di Cappello di Paglia, ciò non significa che One Piece finirà presto. Eiichiro Oda è impegnato con diversi progetti che lo portano a rallentare con la pubblicazione di nuovi capitoli, ma oltre questo non ha mai parlato di una conclusione imminente. E in genere, le saghe nella storia dello shonen continuano per anni.

