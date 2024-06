One Piece: Oda parla della sfera di Las Vegas per i 25 anni dell’anime

One Piece ha ufficialmente conquistato la Sfera di Las Vegas per il 25° anniversario dell’anime, e il mangaka dietro tutto questo ha condiviso la sua reazione al grande spettacolo. One Piece ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario della serie anime, e Toei Animation sta davvero facendo di tutto per festeggiare questo traguardo. Il più grande modo di festeggiare tutto questo è sicuramente il debutto delle immagini di Rufy e dei suoi famosi compagni sulla tanto pubblicizzata Las Vegas Sphere, nonché la prima volta in assoluto che un progetto giapponese viene presentato al di fuori della famosa sfera. È un’occasione così grande che anche il mangaka ha condiviso il suo stupore.

Con One Piece che conquista la sfera di Las Vegas per celebrare il 25° anniversario dell’anime, Eiichiro Oda ha condiviso un messaggio speciale ai fan che riportiamo di seguito:

“Si chiama Sphere ed è a Las Vegas, Nevada! Sapevi che c’è un enorme schermo rotondo come questo a Las Vegas!? Questa è la prima volta che un contenuto giapponese viene trasmesso qui e One Piece è stato scelto per primo! Guardatelo tutti nel video Congratulazioni per il 25° anniversario dell’anime One Piece!”

Se questo video speciale ti ha dato il bisogno di tornare indietro e dare un’occhiata alla famosa serie televisiva dell’adattamento anime dall’inizio, ancora una volta o per la prima volta, le intere stagioni della serie anime sui pirati è disponibile in streaming su Crunchyroll in lingua giapponese e con i sottotitoli in italiano. Al momento la serie anime di Toei sta adattando gli eventi dell’arco di Egghead che danno il via alla saga finale di One Piece.

Monkey. D. Rufy rifiuta di permettere a qualcosa o qualcuno di ostacolare la sua ricerca per diventare il re di tutti i pirati. Con una rotta tracciata per le insidiose acque della Rotta Maggiore e oltre, questo è un capitano che non lo farà mai arrendersi finché non avrà conquistato il più grande tesoro sulla Terra: il leggendario One Piece.

Fonte- Comicbook