Art Book di Genshin Impact in Arrivo il 25 Febbraio

Ottime notizie per gli appassionati! Star Comics ha annunciato l’uscita di due art book di Genshin Impact che celebrano il magico mondo di Teyvat con illustrazioni esclusive e materiali inediti. Questi volumi premium, in arrivo il 25 febbraio 2025, offrono ai fan uno sguardo privilegiato sul processo creativo dietro uno dei più grandi fenomeni del gaming degli ultimi anni.

Dal suo lancio nel settembre 2020, Genshin Impact ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo con la sua avventura open-world immersiva. Questo action RPG free-to-play invita i viaggiatori a esplorare il fantastico regno di Teyvat, svelando misteri sul proprio familiare perduto e scoprendo la verità su se stessi.

Cosa Contengono gli Art Book di Genshin Impact?

Ogni art book offre una ricca collezione di contenuti visivi che documentano lo sviluppo del gioco fino alla versione 1.6. I fan troveranno:

Design dettagliati dei personaggi che mostrano il ricco roster di Genshin Impact

Artwork promozionali esclusivi

Materiali creati per trailer speciali ed eventi commemorativi

Dietro le quinte del processo creativo

Illustrazioni a colori in un grande formato premium

Il primo volume include oggetti da collezione speciali: una card in PVC e uno shikishi esclusivo (una tavola da autografi). Il secondo volume, invece, contiene un booklet commemorativo speciale con concept art sulle animazioni dei personaggi.

Dettagli dell’Edizione da Collezione

Entrambi gli art book sono progettati come pezzi da collezione imperdibili per i fan più dedicati:

Formato : 22×26 cm, brossurato con sovraccoperta, a colori, 176 pagine ciascuno

: 22×26 cm, brossurato con sovraccoperta, a colori, 176 pagine ciascuno Prezzo : €25,90 per volume

: €25,90 per volume Data di Uscita : 25 febbraio 2025

: 25 febbraio 2025 Disponibilità : Fumetterie, librerie e negozi online

: Fumetterie, librerie e negozi online ISBN: Volume 1: 9788822653536, Volume 2: 9788822653635

L’Impatto Culturale di Genshin Impact

Non sorprende che Star Comics abbia scelto di pubblicare questi art book, considerando i notevoli successi di Genshin Impact. Il gioco ha ricevuto numerosi premi prestigiosi, tra cui:

Miglior Gioco del 2020 (Google Play Awards)

Miglior Gioco dell’Anno secondo gli Utenti (Google Play Awards)

Miglior Gioco Mobile del 2021 (Game Awards)

Il franchise continua a espandersi oltre il gaming. I fan saranno entusiasti di sapere che è in arrivo una serie anime curata da Ufotable, il celebre studio di animazione dietro Demon Slayer, un altro popolare titolo nel catalogo di Star Comics.

Chi è Star Comics

Fondata nel 1987, Star Comics si è affermata come il principale editore di fumetti in Italia. L’azienda pubblica vari manga, manhwa, manhua e webcomics sotto l’etichetta Star, inclusi titoli amati come Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e Demon Slayer.

L’etichetta Astra presenta titoli italiani, americani e franco-belgi, tra cui 300 di Frank Miller, Sweet Paprika di Mirka Andolfo e Assassin’s Creed: Valhalla. Dal 2022, Star Comics fa parte del Gruppo Mondadori.

Dove Trovare gli Art Book di Genshin Impact

Segna sul calendario il 25 febbraio 2025, quando entrambi i volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e nei negozi online come Amazon. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Star Comics o dai un’occhiata al loro recente post su Instagram.

Che tu sia un giocatore appassionato di Genshin Impact, un amante dell’arte o un collezionista, questi art book offrono un’opportunità unica per esplorare lo splendore visivo di Teyvat da una nuova prospettiva. Non perdere questa occasione per aggiungere questi bellissimi volumi alla tua collezione!

