One Piece: gli animatori apprezzano le loro condizioni di lavoro con Toei

One Piece è in corso da oltre vent’anni e questo non riguarda solo la serie manga ma anche la serie animata. L’industria degli anime negli ultimi anni è aggettivamente in forte espansione, ma l’altra faccia della medaglia non è così radiosa. Infatti le condizioni di lavoro degli animatori continuano ad essere molto discutibili a cominciare dal salario retribuito e dalle ore intense di lavoro. Negli ultimi dieci anni, gli animatori si sono aperti al mondo parlando delle difficili condizioni di lavoro in questo settore. Nel 2020, i rapporti hanno rivelato che gli animatori del primo anno spesso guadagnano meno di $300 al mese (meno di 300€) nonostante gli orari folli. Questo è un problema diffuso, ma pare che lo stesso non si possa dire per gli animatori che lavorano per Toei Animatio, che anzi ne apprezzano l’ambiente lavorativo.

Recentemente, due impiegati della Toei Animation hanno raccontato la loro esperienza con la retribuzione e il lavoro mentre lavoravano su One Piece. In questa occasione Vincent Chansard e Dorian Coulon hanno affermato di essere soddisfatti delle condizioni di lavoro.

Chansard ha condiviso che presto andrà in Giappone per un anno e lavorerà internamente per One Piece. “Non tutte le serie Toei sono uguali, tranne per One Piece, le condizioni di lavoro sono davvero buone” afferma l’animatore.

A lui si aggiunge anche Doulon, che lavora anche come libero professionista su One Piece. Afferma che come libero professionista, aveva scadenze di un mese per il layout mentre su altri progetti anime settimanali aveva a disposizione circa 3-4 giorni. “One Piece è un’esperienza incredibile, lo adoro” dice Doulon.

Ovviamente, la coppia non ha fatto parola sulla retribuzione durante questo live streamin. Ma Toei Animation è spesso classificata in alto quando si tratta degli stipendi degli animatori. Nel 2022, i rapporti hanno rivelato che lo stipendio mensile medio per gli animatori interni è di circa $2.000 (circa 1.800 €). Naturalmente, le tariffe dei freelance variano in base al progetto, ma Doulon sembra soddisfatto del tempo trascorso su One Piece. Quindi si spera che anche gli altri studi di animazione offrano le condizioni lavorative di Toei Animation.

Fonte – Comicbook