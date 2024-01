Hayao Miyazaki svela l’identità di No-Face de La Città Incantata

Hayao Miyazaki è uno dei registi più famosi e amati di tutto il Giappone e in tutto il mondo. La sua lunga carriera è ricca di successi cinematografici e quello che principalmente lo rappresenta è sicuramente La Città Incantata, considerato ancora oggi uno dei più grandi progetti anime di tutti i tempi. Diretto da Hayao Miyazaki, il film si è guadagnato un posto nella Hall of Fame e ancora oggi suscita dibattiti e domande tra i fan. A tal proposito, uno dei quesiti più importanti rimasti senza una risposta su La Citta Incantata riguarda l’identità di No Face. E finalmente Miyazaki stesso ha fornito dettagli più precisi.

L’aggiornamento proviene da Nippon TV, su una rete che ospita un blocco di film in prima serata ogni venerdì chiamato Kinyo Roadshow. E il primo film ad entrare nel programma del 2024 è proprio La Città Incantata. Durante l’evento, la rete ha twittato in diretta i dettagli del film, inclusa una notizia di Miyazaki di cui pochi erano a conoscenza.

“Chi è esattamente No Face? Il regista Hayao Miyazaki dice: ‘Ci sono molte persone come No-Face tra noi. È il tipo di persona che vuole attaccarsi agli altri ma non ha il senso di se stessa. Sono ovunque” si legge nel post.

Decenni fa, Miyazaki introduceva il mistero di No Face, ed è molto più profondo di quanto molti si aspettassero. No-Face non ha un’identità certa. E si scopre che il personaggio rappresenta coloro che non hanno il senso di sé e adottano nuove personalità per adattarsi all’ambiente circostante. Questa verità spiega perché No Face è trasparente in Spirited Away e la sua personalità cambia radicalmente.

Dopotutto, nel film premiato con l’oscar nel 2003, vede No-Face regalare oro agli altri nel tentativo di ottenere la loro attenzione. Man mano che No-Face la ottiene, la sua avidità e il suo ego crescono a incessantemente. Tutti cambia solo dopo l’incontro con Chihiro. No-Face adotta la personalità di Chihiro trasformandosi in un compagno tranquillo. Tuttavia, il personaggio cambia ancora verso la fine del film quando sceglie di vivere la propria vita con Yubaba.

Per anni, No Face ha confuso i fan con la sua identità, quindi questa notizia di Miyazaki dovrebbe finalmente mettere tutto in chiaro.

Fonte – Comicbook